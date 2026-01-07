快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為馬年和人起衝突示意圖。圖／AI生成
圖為馬年和人起衝突示意圖。圖／AI生成

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。

老師指出，所謂姓名有火，包括「火」或「灬」部首，舉凡姓名有炎、煒、炫、燁、煊、煜、然、照、烈這些字都算，一定要多注意。

《注意重點》

1.當心太急衝過頭

「火過旺則燥」，這些人不是沒機會，而是太快、太猛、太過有自信，反而容易出問題。

2.當心言語大爆炸

因為火太旺，情緒上容易一點就炸。容易說話太直接傷到人，或是小事放大，誤會升高。

3.越多火能量越強

名字越多個「火」，情緒能量會越強大，要多加克制。

4.小心上火型疾病

• 心火旺：心悸、失眠、焦躁

• 肝火旺：頭痛、眼壓高、易怒

• 火炎土燥：腸胃、口腔、牙齦問題

《建議做法》

1.慢慢來剛剛好

凡事都慢一點，如果是重要對話，寧可思考久一點再回覆，不要在有情緒時急著回覆對方。少用語音訊息，也不要當場回嘴。

2.注意健康

健康上注意心臟、血液循環問題，避免熬夜、過度喝咖啡、喝酒，注意舊疾復發，小病拖久變大麻煩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

丙午馬年 名字

延伸閱讀

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

馬年主題鞋Nike脫韁系列傳遞奔馳感 Converse流蘇馬蹄鐵經典鞋款變身

「四大生肖」馬年運勢開高走高…貴人帶財來、事業衝向巔峰

2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

相關新聞

你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。

2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享影片，2026年三生肖要注意財運問題，他們容易「財進財出」，雖然有賺卻忙半天「一場空」，一定要當心。

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

人生抽上上籤！「三生肖女」多金又高顏值…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快

有些人努力半輩子才有成就，有些人卻一出生就贏在起跑點。搜狐網分享，「 天生漂亮又有錢的三大生肖女，一生不愁錢」，這三大生肖女結合了外在魅力與財運優勢，不只顏值在線，吸金能力也強，人生走勢多半順風順水，快看看有妳嗎？

常遇貴人Top 3 星座「總讓人想幫一把」！天秤人見人愛、他真誠又感恩

在生活與事業的道路上，貴人的出現常帶來關鍵助力。本篇揭示了三個善於經營人際關係、具備吸引力的星座。他們以真誠、魅力與智慧，贏得他人信任與支持，讓成功之路更加順暢，成為許多人心目中的幸運星。

每日星座運勢／天蠍工作上切忌蠻幹 請教有經驗者

2026-01-07牡羊座短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。【整體運】如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。