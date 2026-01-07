你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架
塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。
老師指出，所謂姓名有火，包括「火」或「灬」部首，舉凡姓名有炎、煒、炫、燁、煊、煜、然、照、烈這些字都算，一定要多注意。
《注意重點》
1.當心太急衝過頭
「火過旺則燥」，這些人不是沒機會，而是太快、太猛、太過有自信，反而容易出問題。
2.當心言語大爆炸
因為火太旺，情緒上容易一點就炸。容易說話太直接傷到人，或是小事放大，誤會升高。
3.越多火能量越強
名字越多個「火」，情緒能量會越強大，要多加克制。
4.小心上火型疾病
• 心火旺：心悸、失眠、焦躁
• 肝火旺：頭痛、眼壓高、易怒
• 火炎土燥：腸胃、口腔、牙齦問題
《建議做法》
1.慢慢來剛剛好
凡事都慢一點，如果是重要對話，寧可思考久一點再回覆，不要在有情緒時急著回覆對方。少用語音訊息，也不要當場回嘴。
2.注意健康
健康上注意心臟、血液循環問題，避免熬夜、過度喝咖啡、喝酒，注意舊疾復發，小病拖久變大麻煩。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
