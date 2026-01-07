聽新聞
2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財
命理師湯鎮瑋老師臉書分享影片，2026年三生肖要注意財運問題，他們容易「財進財出」，雖然有賺卻忙半天「一場空」，一定要當心。
Top3 馬／投資理財 衝動盲目
馬坐太歲，理財需要智慧，但2026馬很想要變有錢，所以容易衝動投資賠錢。
Top2 牛／人情債 恐傷財庫
2026會因為人情壓力，可能會借錢給別人，或是胡亂投資一些不懂項目而造成損失，「豬隊友」就是你的財運地雷。
Top1 鼠／財庫遭遇空前危機
有「大耗星」入座，這顆星代表花費變多，容易破財，要多當心。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
