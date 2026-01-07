「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

處女座／溫柔慈悲 別聖母心

你習慣在關係中扮演修補者，努力救贖，替對方收拾情緒與責任。但今年你開始意識到這樣的付出正在耗空自己。當你停止過度介入，關係反而更真實。學會不替別人的人生代勞，放手讓對方去跌倒、去成長，才是你此刻最重要的課題。

巨蟹座／卸下名為保護的依賴

你容易把安全感全部放在對方身上，卻忽略自我的需求。你開始驚覺「我不能沒有你」的親密感，其實是一種慢性窒息，過度依賴更讓關係失衡。當你把重心拉回自己，建立獨立生活，反而更容易被真正尊重。

射手座／親密關係 也保留空間

穩定關係帶來安全感，卻也讓你感到被綁住。今年你學會的不是逃離，而是重新畫清界線。告訴對方，你需要保留自由、獨處與冒險的空間，才能讓愛不變成束縛。

水瓶座／拉開距離 看清愛的本質

你發現過度貼近，會磨掉自我，於是開始主動調整距離。這不是冷淡，而是自我保護。當你守住精神與情緒的界線，愛才能回到清醒而健康的位置。

