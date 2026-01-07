快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

處女座／溫柔慈悲 別聖母心

你習慣在關係中扮演修補者，努力救贖，替對方收拾情緒與責任。但今年你開始意識到這樣的付出正在耗空自己。當你停止過度介入，關係反而更真實。學會不替別人的人生代勞，放手讓對方去跌倒、去成長，才是你此刻最重要的課題。

巨蟹座／卸下名為保護的依賴

你容易把安全感全部放在對方身上，卻忽略自我的需求。你開始驚覺「我不能沒有你」的親密感，其實是一種慢性窒息，過度依賴更讓關係失衡。當你把重心拉回自己，建立獨立生活，反而更容易被真正尊重。

射手座／親密關係 也保留空間

穩定關係帶來安全感，卻也讓你感到被綁住。今年你學會的不是逃離，而是重新畫清界線。告訴對方，你需要保留自由、獨處與冒險的空間，才能讓愛不變成束縛。

水瓶座／拉開距離 看清愛的本質

你發現過度貼近，會磨掉自我，於是開始主動調整距離。這不是冷淡，而是自我保護。當你守住精神與情緒的界線，愛才能回到清醒而健康的位置。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 斷捨離

延伸閱讀

2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容易養出啃老兒

火馬年「錢包顏色」有大忌！黑色財運易停滯…選3色系讓財庫翻倍

2026五生肖犯太歲！馬壓力山大、兔易破財、「這動物」小人在身邊

相關新聞

2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享影片，2026年三生肖要注意財運問題，他們容易「財進財出」，雖然有賺卻忙半天「一場空」，一定要當心。

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

人生抽上上籤！「三生肖女」多金又高顏值…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快

有些人努力半輩子才有成就，有些人卻一出生就贏在起跑點。搜狐網分享，「 天生漂亮又有錢的三大生肖女，一生不愁錢」，這三大生肖女結合了外在魅力與財運優勢，不只顏值在線，吸金能力也強，人生走勢多半順風順水，快看看有妳嗎？

常遇貴人Top 3 星座「總讓人想幫一把」！天秤人見人愛、他真誠又感恩

在生活與事業的道路上，貴人的出現常帶來關鍵助力。本篇揭示了三個善於經營人際關係、具備吸引力的星座。他們以真誠、魅力與智慧，贏得他人信任與支持，讓成功之路更加順暢，成為許多人心目中的幸運星。

每日星座運勢／天蠍工作上切忌蠻幹 請教有經驗者

2026-01-07牡羊座短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。【整體運】如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹

2026迎新！1月12生肖運勢出爐 牛事業穩步提升、兔有金錢糾紛

2026年新的月份到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。