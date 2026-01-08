男友非唯一！4血型女必備「異性好友」 A型需飯友紓壓、她最愛毒舌男
戀愛關係可能隨人生階段改變，但純友誼的異性朋友往往更能細水長流。據日媒「占TV」的金森藍加占星專欄，分析四種血型女性的性格特質，對生命中絕對不能缺少的「男性好友」類型給予建議。
A型：能大口吃飯的「酒肉飯友」
個性謹慎、在男友面前總不敢表達真心，連吃飯都可能為了保持形象而無法盡興。因此，最需要一位無戀愛企圖的「美食系」男性好友。在他面前，妳可以卸下偽裝，毫無顧忌地大啖美食、甚至喝醉，徹底釋放壓力。
B型：興趣相投的「御宅夥伴」
好奇心強的B型女，若涉足重機、鐵路或動漫等男性比例較高的領域，身邊女性朋友恐難產生共鳴。這時，「興趣相投」的男性好友非常重要。能陪聊冷門話題、衝活動，這種無需多解釋就能心靈相通的玩伴，能增加生活充實度。
O型：笑點一致的「爆笑損友」
占有欲強的O型女，容易患得患失，常為了在男友面前保持完美而過度緊繃。妳需要一位笑點一致、相處零負擔的男性好友。即使素顏沒畫眉毛，他也會看著妳大笑而不是嫌棄。這種能讓妳回歸本色的輕鬆關係，是平穩情緒的關鍵。
AB型：有話直說的「毒舌好友」
習慣保持距離的AB型女，雖不愛深交，但渴望真實聲音。比起客套的女閨密，更需要一位表裡如一的男性朋友。當穿搭不合適時，只有他會毫不留情地說出來。這種不帶客套的冷靜與直率，反而非常珍貴。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
