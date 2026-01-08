快訊

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

男友非唯一！4血型女必備「異性好友」 A型需飯友紓壓、她最愛毒舌男

聯合新聞網／ 綜合報導
日占星師依四種血型的女性性格，分析必備的異性朋友類型。 示意圖／ingimage
日占星師依四種血型的女性性格，分析必備的異性朋友類型。 示意圖／ingimage

戀愛關係可能隨人生階段改變，但純友誼的異性朋友往往更能細水長流。據日媒「占TV」的金森藍加占星專欄，分析四種血型女性的性格特質，對生命中絕對不能缺少的「男性好友」類型給予建議。

A型：能大口吃飯的「酒肉飯友」

個性謹慎、在男友面前總不敢表達真心，連吃飯都可能為了保持形象而無法盡興。因此，最需要一位無戀愛企圖的「美食系」男性好友。在他面前，妳可以卸下偽裝，毫無顧忌地大啖美食、甚至喝醉，徹底釋放壓力。

B型：興趣相投的「御宅夥伴」

好奇心強的B型女，若涉足重機、鐵路或動漫等男性比例較高的領域，身邊女性朋友恐難產生共鳴。這時，「興趣相投」的男性好友非常重要。能陪聊冷門話題、衝活動，這種無需多解釋就能心靈相通的玩伴，能增加生活充實度。

O型：笑點一致的「爆笑損友」

占有欲強的O型女，容易患得患失，常為了在男友面前保持完美而過度緊繃。妳需要一位笑點一致、相處零負擔的男性好友。即使素顏沒畫眉毛，他也會看著妳大笑而不是嫌棄。這種能讓妳回歸本色的輕鬆關係，是平穩情緒的關鍵。

AB型：有話直說的「毒舌好友」

習慣保持距離的AB型女，雖不愛深交，但渴望真實聲音。比起客套的女閨密，更需要一位表裡如一的男性朋友。當穿搭不合適時，只有他會毫不留情地說出來。這種不帶客套的冷靜與直率，反而非常珍貴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 朋友 美食 兩性關係

延伸閱讀

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

高市早苗率內閣新年參拜 小野田紀美男裝帥翻全網：連神明都想看

血型曝耐心指數！排人氣美食「B型人」10分鐘就想走、他邊排邊發限動：等好久喔

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

相關新聞

一年最冷「大寒」逢轉機…命理師點名6生肖急翻紅 示警2類人

節氣正值小寒，元月20日迎來最後的「大寒」，命理師柯柏成說，屬蛇、虎、猴、豬者將有從谷底翻身的轉運契機，肖鼠、豬者當天有...

男友非唯一！4血型女必備「異性好友」 A型需飯友紓壓、她最愛毒舌男

戀愛關係可能隨人生階段改變，但純友誼的異性朋友往往更能細水長流。據日媒占TV的金森藍加占星專欄，分析四種血型女性的性格特質，對生命中絕對不能缺少的「男性好友」類型給予建議。 A型：能大口吃飯的「酒肉飯友」,

3星座最懂經營夫妻關係...水瓶不拘小節、他給滿滿情緒價值

婚姻關係中，需要夫妻彼此體諒才能長長久久。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個懂經營夫妻關係的星座，快來看看他們是怎麼經營關係的吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

每日星座運勢／金牛用企畫組織能力 工作會有收穫

2026-01-08牡羊座短評：才藝彰顯，易受關注。【整體運】今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資

2026年12生肖財運大公開！3動物超旺、鼠別借人錢、猴不適合冒險

迎接2026年新的一年，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會，天天都有機會抱走億元頭獎，晉身億萬富翁！想要得到財神爺的眷顧，抱走億元頭獎，晉身億萬富翁！不要錯失機會，讓財神爺走掉了！

看似熱情？雙子、獅子、射手卻外熱內冷？12星座真實「冷vs.熱」屬性曝

你知道「12星座」個性到底誰冷誰熱嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。