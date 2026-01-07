快訊

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年星座運勢出爐，獅子座榮登強運冠軍。 示意圖／AI生成
2026年星座運勢出爐，獅子座榮登強運冠軍。 示意圖／AI生成

揮別舊歲，新的一年裡誰能迎來最強好運？據日媒「占TV」中占卜師千田歌秋的「2026年12星座運勢排行」，本年運勢由獅子座強勢奪冠，而雙魚座敬陪末座。

強運前三名：獅子衝刺、牡羊愛自己、雙子迎變局

榮登第一名的獅子座，年度關鍵字是「直線前進」。只要目標明確、不回頭、不為他人左右，就能迎來飛躍性發展。

亞軍牡羊座的主題是「自我呵護」。面對如浪潮般湧來的任務與人情，切記要懂得取捨，不要因責任感犧牲自己，凡事應以「自己想不想做」為優先。

季軍雙子座要會將突如其來的變化視為順風，挑戰新領域、搬家或結交新朋友，都是開運關鍵。

中段班策略：摩羯聽忠言、處女斷捨離

第四至第七名依序為摩羯、天蠍、處女、射手。摩羯座今年貴人運旺，但要聽得進「忠言逆耳」的苦口婆心；天蠍座下半年將進入「靠自己」模式，切勿依賴他人，潛能將在獨處時開花；處女座需大膽進行「人脈斷捨離」，遠離只想利用你的親友，拒絕金錢借貸；射手座則擁有一條平坦大道，專注自身步調，就能在他人爭鬥時意外迎接幸運。

調整組建議：水瓶忌過勞、雙魚學放手

第八至第十二名分別為巨蟹、天秤、水瓶、金牛、雙魚，這組星座普遍需要「調整」。

巨蟹座講求速戰速決，忌諱拖延戰術；天秤座雖交際繁忙，但必須守住自我原則；第十名的水瓶座切忌太拚命，維持「八分力道」才能避免過勞；金牛座則需整理環境，消化接收到的龐雜事物。敬陪末座的雙魚座，年度課題是「放手與託付」，切勿因執著讓雙手滿載，信任他人、與人分擔，才能抓住新機會。

星座運勢 開運 斷捨離 過勞 獅子座 雙魚座

相關新聞

揮別舊歲，新的一年裡誰能迎來最強好運？據日媒占TV中占卜師千田歌秋的「2026年12星座運勢排行」，本年運勢由獅子座強勢奪冠，而雙魚座敬陪末座。

你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。

2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財

命理師湯鎮瑋老師臉書分享影片，2026年三生肖要注意財運問題，他們容易「財進財出」，雖然有賺卻忙半天「一場空」，一定要當心。

「愛的斷捨離」2026四大星座新課題！處女別聖母心、2星座需要獨處

2026年開端的宇宙，人際關係的磁場正經歷一場無聲的重組。塔羅牌老師艾菲爾分享，隨著土星與海王星在雙魚座末端交織，人們更需要檢視人際關係，告別「過度付出與人際界線模糊」，尤其四個星座需要人際關係斷捨離，畫出邊界，試著學會對別人說「不」，不再承擔不屬於自己的情緒負擔，這不是冷漠，而是找回自我，變成熟的開端。請同時參考太陽、上升星座。

人生抽上上籤！「三生肖女」多金又高顏值…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快

有些人努力半輩子才有成就，有些人卻一出生就贏在起跑點。搜狐網分享，「 天生漂亮又有錢的三大生肖女，一生不愁錢」，這三大生肖女結合了外在魅力與財運優勢，不只顏值在線，吸金能力也強，人生走勢多半順風順水，快看看有妳嗎？

常遇貴人Top 3 星座「總讓人想幫一把」！天秤人見人愛、他真誠又感恩

在生活與事業的道路上，貴人的出現常帶來關鍵助力。本篇揭示了三個善於經營人際關係、具備吸引力的星座。他們以真誠、魅力與智慧，贏得他人信任與支持，讓成功之路更加順暢，成為許多人心目中的幸運星。

