2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

揮別舊歲，新的一年裡誰能迎來最強好運？據日媒「占TV」中占卜師千田歌秋的「2026年12星座運勢排行」，本年運勢由獅子座強勢奪冠，而雙魚座敬陪末座。

強運前三名：獅子衝刺、牡羊愛自己、雙子迎變局

榮登第一名的獅子座，年度關鍵字是「直線前進」。只要目標明確、不回頭、不為他人左右，就能迎來飛躍性發展。

亞軍牡羊座的主題是「自我呵護」。面對如浪潮般湧來的任務與人情，切記要懂得取捨，不要因責任感犧牲自己，凡事應以「自己想不想做」為優先。

季軍雙子座要會將突如其來的變化視為順風，挑戰新領域、搬家或結交新朋友，都是開運關鍵。

第四至第七名依序為摩羯、天蠍、處女、射手。摩羯座今年貴人運旺，但要聽得進「忠言逆耳」的苦口婆心；天蠍座下半年將進入「靠自己」模式，切勿依賴他人，潛能將在獨處時開花；處女座需大膽進行「人脈斷捨離」，遠離只想利用你的親友，拒絕金錢借貸；射手座則擁有一條平坦大道，專注自身步調，就能在他人爭鬥時意外迎接幸運。

第八至第十二名分別為巨蟹、天秤、水瓶、金牛、雙魚，這組星座普遍需要「調整」。

巨蟹座講求速戰速決，忌諱拖延戰術；天秤座雖交際繁忙，但必須守住自我原則；第十名的水瓶座切忌太拚命，維持「八分力道」才能避免過勞；金牛座則需整理環境，消化接收到的龐雜事物。敬陪末座的雙魚座，年度課題是「放手與託付」，切勿因執著讓雙手滿載，信任他人、與人分擔，才能抓住新機會。