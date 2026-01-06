血型曝耐心指數！排人氣美食「B型人」10分鐘就想走、他邊排邊發限動：等好久喔
看到大排長龍的人氣店家，你會有什麼反應？是興沖沖地跟著排，還是掉頭就走？根據日媒「占TV」中小林みなみ的分析指出，排隊這件小事其實能精準反映出血型性格的差異。以下解析A、B、O、AB四種血型在「排隊地獄」中的真實心聲。
A型／默默排隊 看菜單+查評論
排隊是A型人的預料中事。他們通常在出發前就已經做好功課，因此看到長長的人龍時，既不驚訝也不抱怨，會默默加入隊伍。在漫長的等待時間裡，A型人還會拿出手機認真研究最新菜單或網友評論，確保輪到自己時能以最高效率完成點餐。
B型／耐心有限 10分鐘就吵著離開
好奇心旺盛的B型，看到人潮就會很興奮，然後開心地跟著排。但熱情消失得極快。隊伍一停滯不前，B型的笑容會迅速消失，轉為煩躁。對他們而言，時間就是心情，只要等待超過10到15分鐘，B型就會果斷「放棄」，去吃別家。
O型／邊排邊發限動：也等太久
O型人通常會乖乖遵守規則排隊。但為了打發無聊時間，他們會在社群媒體上發文轉播排隊實況。不過，若等待時間超出預期，O型的貼文風格會大逆轉為抱怨：「這效率也太差了吧？」、「到底要讓人等多久？」將排隊的焦躁誠實地轉為抱怨文。
AB型／一眼望去人太多「改天再來」
對講求合理和效率的AB型來說，為了吃飯而排隊簡直是毫無意義的行為。如果真的很想吃那家店，AB型會精準計算，專挑「平日離峰時段」再訪。若到了現場發現誤判情勢、人潮爆滿，他們會冷靜認為「看來今天跟這家店沒緣分」，乾脆地放手，絕不拖泥帶水。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
