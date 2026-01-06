2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾分享1月的運勢排行榜。圖／AI生成
2026年以全新的節奏揭開序幕，塔羅牌老師艾菲爾表示，一月被視為全年運勢的「起跑點」，象徵「定錨」與「開局」。在年度能量尚未完全定型前，本月的選擇與行動，將悄悄影響接下來一整年的走向。有人在年初即迎來轉機，有人則在此刻釐清方向、穩住腳步，逐步累積優勢。整體而言，一月更適合順勢而為，而非強行硬撐。本月有3個星座與3個生肖運勢表現最突出，開年就自帶好運光環，在事業、財務、人際或內在層面，都有亮眼表現。

一月運勢最佳星座TOP3

第一名、摩羯座「努力被看見」

摩羯座在2026年一月迎來成果逐漸浮現的階段，長期累積的實力與責任感，開始轉化為具體回饋。工作上容易遇到賞識者，可能被賦予重任或在關鍵時刻獲得信任。財務走勢穩中有升，適合進行年度規劃與長期布局。人際關係方面，圈子逐漸精簡，留下能共同成長的夥伴。

第二名、金牛座「安心感回歸」

金牛座一月迎來好運期。生活與工作節奏逐步回到掌控中，先前的不安感明顯減弱。財務上適合檢視、調整收支結構，部分金牛有機會找到新的收入管道。工作層面以深耕既有領域為佳，細節與耐心將成最大優勢，人際互動輕鬆自然，為全年打下穩固基礎。

第三名、射手座「機會流動」

射手座在一月會明顯感受到機會加速流動，資訊、人脈與合作可能性同步增加。適合嘗試新計畫或跨領域合作，只要主動行動，就能帶動後續發展。財務上有額外收入的可能，感情與人際互動則呈現輕快氛圍，單身者也容易遇到聊得來的對象。

一月運勢最佳生肖TOP3

第一名、生肖牛「穩定壓倒一切」

生肖牛在一月展現穩健優勢，不需搶快也不用比較，依自己節奏前進即可，適合累積實力與建立制度。事業上容易獲得信任，財運屬於慢慢進帳型，人際關係中也因可靠特質而站穩位置。

第二名、生肖雞「能見度提升」

生肖雞一月的運勢重點在於曝光與表現，能力與想法容易被看見。適合主動表達、爭取機會，只要願意站出來就會出現好機會。財運方面會因努力而有收獲，人際關係也有也機會拓展。

第三名、生肖豬「心順事順」

生肖豬在一月走的是順流路線，心態放鬆反而讓事情自然到位，適合修復狀態、調整生活節奏。工作上不一定最忙，卻能在關鍵時刻接住重要任務，財務也逐步回溫，人際與家庭關係帶來支持感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

