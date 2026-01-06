聽新聞
「四大生肖」馬年運勢開高走高…貴人帶財來、事業衝向巔峰
都說「馬到成功」、「一馬當先」，搜狐網分享「馬年一直在走上坡路的四生肖，有錢不發愁，事業多貴人」，這些生肖在馬年會特別幸運，容易遇到貴人扶持，財運穩定，事業步步高升，快看看都有誰上榜。
屬狗／忠誠可靠 貴人帶財來
屬狗的人以踏實和責任感聞名，馬年裡這些特質成為事業的穩固基礎。勤奮與專注讓他們在職場中贏得信任，加上貴人運旺，無論是上司還是合作伙伴，都可能在關鍵時刻提供指引或資源。事業順遂的同時，也帶動財運滾滾而來，生活無憂。
屬虎／鬥志滿滿 事業創新局
屬虎的人天生具領導力與冒險精神，馬年的氛圍激發了他們的潛能。勇於嘗試新領域與項目，使他們在競爭激烈的環境中脫穎而出。貴人的幫助則提供策略和資源支援，使事業與財運同步升溫。
屬雞／投資有成 人脈通錢脈
屬雞的人細心又具有洞察力，能敏銳捕捉市場與投資機會。注重細節與效率，讓工作少走冤枉路；加上良好的人際與貴人緣，使得事業發展順利，正財、偏財皆有收穫，財務狀況穩健提升。
屬豬／好福報 正財偏財雙旺
屬豬的人樂觀溫和，馬年受到運勢加持，事業與財運皆順心。工作上能得到上司與同事的支持，順利完成任務；財運方面，正偏財皆有斬獲，生活充滿安定與富足感。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
