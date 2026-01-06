快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

「四大生肖」馬年運勢開高走高…貴人帶財來、事業衝向巔峰

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族運勢大好示意圖。圖／AI生成
上班族運勢大好示意圖。圖／AI生成

都說「馬到成功」、「一馬當先」，搜狐網分享「馬年一直在走上坡路的四生肖，有錢不發愁，事業多貴人」，這些生肖在馬年會特別幸運，容易遇到貴人扶持，財運穩定，事業步步高升，快看看都有誰上榜。

屬狗／忠誠可靠 貴人帶財來

屬狗的人以踏實和責任感聞名，馬年裡這些特質成為事業的穩固基礎。勤奮與專注讓他們在職場中贏得信任，加上貴人運旺，無論是上司還是合作伙伴，都可能在關鍵時刻提供指引或資源。事業順遂的同時，也帶動財運滾滾而來，生活無憂。

屬虎／鬥志滿滿 事業創新局

屬虎的人天生具領導力與冒險精神，馬年的氛圍激發了他們的潛能。勇於嘗試新領域與項目，使他們在競爭激烈的環境中脫穎而出。貴人的幫助則提供策略和資源支援，使事業與財運同步升溫。

屬雞／投資有成 人脈通錢脈

屬雞的人細心又具有洞察力，能敏銳捕捉市場與投資機會。注重細節與效率，讓工作少走冤枉路；加上良好的人際與貴人緣，使得事業發展順利，正財、偏財皆有收穫，財務狀況穩健提升。

屬豬／好福報 正財偏財雙旺

屬豬的人樂觀溫和，馬年受到運勢加持，事業與財運皆順心。工作上能得到上司與同事的支持，順利完成任務；財運方面，正偏財皆有斬獲，生活充滿安定與富足感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

馬到成功！2026「五星座」事業運大好…射手快去進修、他適合創業

「三星座」命中藏金、越老越富貴！金牛投資有成、他職場攀高峰

2026上半年生肖財運(下)／豬被異性騙財、這動物買房遇「裝修蟑螂」

2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

相關新聞

2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

2026年以全新的節奏揭開序幕，塔羅牌老師艾菲爾表示，一月被視為全年運勢的「起跑點」，象徵「定錨」與「開局」。在年度能量尚未完全定型前，本月的選擇與行動，將悄悄影響接下來一整年的走向。有人在年初即迎來

今年丙午年有4生肖沖犯太歲 擔心運勢走衰？命理師：按部就班免煩惱

今年2026年歲次是丙午年，在民俗上，生肖屬馬、鼠是犯太歲、屬兔是破太歲、屬牛是害太歲，命理師楊登嵙說，不是沖犯太歲一年...

「四大生肖」馬年運勢開高走高…貴人帶財來、事業衝向巔峰

都說「馬到成功」、「一馬當先」，搜狐網分享「馬年一直在走上坡路的四生肖，有錢不發愁，事業多貴人」，這些生肖在馬年會特別幸運，容易遇到貴人扶持，財運穩定，事業步步高升，快看看都有誰上榜。

多情三星座男…愛上他們卻會受傷！天秤「中央空調」、他動不動想逃

在感情世界，讓人受傷的，往往不是直接拒絕，而是「一開始對你好到不行，卻突然抽身，漸漸冷淡」。搜狐網分享，三星座男性看似溫柔，後來卻常常無情轉身。若另一半沒有看清相處模式，就會很容易受傷。

2026生肖好運排行！「羊狗」財神爺寵兒、「2動物」恐吃悶虧

到了2026年，你生肖的運勢會如何發展呢？命理師王老師在臉書發佈影片，分享2026年的12生肖排行榜，特別點名生肖羊、狗的人，火來生你、財神爺的寵兒，今年旺得飛起；而生肖兔、鼠的人容易吃悶虧，凡事需三思而後行。

「三星座」命中藏金、越老越富貴！金牛投資有成、他職場攀高峰

有些人少年得志，很早就一帆風順，也有些人大器晚成，到了一定年紀財富才噴發。搜狐網分享「三星座命中藏金，越老越富貴」，有三星座具有「時間換財富」的優勢，早年可能不顯著，但人生下半場會越來越有錢，財富穩定增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。