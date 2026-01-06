多情三星座男…愛上他們卻會受傷！天秤「中央空調」、他動不動想逃

在感情世界，讓人受傷的，往往不是直接拒絕，而是「一開始對你好到不行，卻突然抽身，漸漸冷淡」。搜狐網分享，三星座男性看似溫柔，後來卻常常無情轉身。若另一半沒有看清相處模式，就會很容易受傷。

★天秤座／對誰都暖 不負責不選擇

天秤男溫柔、有禮、懂得照顧情緒，常讓人誤以為自己很特別。但他們的關鍵問題在於「不喜歡承擔壓力」，一旦關係出現拉扯或需要做選擇，容易選擇退一步保持安全距離。不是不在乎，而是不想為任何人失衡。

★雙魚座／極度浪漫 有情緒就想逃

雙魚男浪漫、共感力強，談戀愛時投入得快，也容易讓人產生被理解的錯覺。但他們常分不清「依賴、同情與愛情」，當情緒退潮，便可能選擇逃離現實。對方往往是在他抽身後，才發現自己承接了太多期待。

★白羊座／很熱情 沒新鮮感就閃人

白羊男在追求階段非常直接又溫暖，行動力十足，讓人迅速陷入。但他們的感情模式偏向「當下感受」，激情過後若缺乏新刺激，容易回到自我節奏。不是刻意傷人，而是還沒學會如何穩定陪伴。