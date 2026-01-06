今年丙午年有4生肖沖犯太歲 擔心運勢走衰？命理師：按部就班免煩惱

今年2026年歲次是丙午年，在民俗上，生肖屬馬、鼠是犯太歲、屬兔是破太歲、屬牛是害太歲，命理師楊登嵙說，不是沖犯太歲一年的運勢就差，只是在民俗意義上有雜事多、容易操煩、小疾病等狀況，建議可到廟宇安太歲，今年把握行事保守、不要躁進、按部就班原則，就能趨吉避凶。

命理師楊登嵙分享，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，「率領諸神，統正方位總成歲功」。

楊登嵙說，年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。今年生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。

他說，俗諺有云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，今年沖犯太歲的4個生肖，今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

他說，沖犯太歲在民俗意義有雜事多、小病痛多、大好大壞的可能性，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

他建議，除了到廟宇安太歲之外，建議做好「勿貪求」的心態，心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

他也說，雜事一多就容易忽略身體狀況，衍生小病小痛，所以要適當休息，保養身體，勿操勞，今年沖犯太歲的民眾，只要保守、不躁進，就能趨吉避凶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。