今年丙午年有4生肖沖犯太歲 擔心運勢走衰？命理師：按部就班免煩惱
今年2026年歲次是丙午年，在民俗上，生肖屬馬、鼠是犯太歲、屬兔是破太歲、屬牛是害太歲，命理師楊登嵙說，不是沖犯太歲一年的運勢就差，只是在民俗意義上有雜事多、容易操煩、小疾病等狀況，建議可到廟宇安太歲，今年把握行事保守、不要躁進、按部就班原則，就能趨吉避凶。
命理師楊登嵙分享，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，「率領諸神，統正方位總成歲功」。
楊登嵙說，年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。今年生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。
他說，俗諺有云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，今年沖犯太歲的4個生肖，今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。
他說，沖犯太歲在民俗意義有雜事多、小病痛多、大好大壞的可能性，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。
他建議，除了到廟宇安太歲之外，建議做好「勿貪求」的心態，心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。
他也說，雜事一多就容易忽略身體狀況，衍生小病小痛，所以要適當休息，保養身體，勿操勞，今年沖犯太歲的民眾，只要保守、不躁進，就能趨吉避凶。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言