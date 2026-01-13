快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

聽新聞
0:00 / 0:00

旁邊人嚇傻！「五星座」脾氣來得快去得快 …第一名炸完就沒事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為發脾氣示意圖 。圖/ingimage
圖為發脾氣示意圖 。圖/ingimage

有些人情緒如閃電般迅猛，怒氣來得驚人，卻也轉瞬即逝。他們不愛糾結、不擅記仇，爆發只是瞬間的情緒釋放，轉眼又能笑談風雲。這樣的性格，讓人又怕又愛，總在驚訝中感受到他們的真性情。

TOP 5雙子座／馬上收拾情緒 像變個人

雙子座的脾氣就像爆米花機突然啟動，情緒「砰」地一聲炸開，讓人措手不及；但還沒來得及反應，他們已經笑著轉身，彷彿剛才的怒火只是短暫的煙霧。他們的思緒跳躍、情感翻轉，快得像風，猛得像火，卻也散得像雲。他們不是善忘，而是天生「變幻莫測」，情緒如流星般劃過，絢爛卻不留痕。與雙子相處，得習慣他們的情緒閃電戰，因為他們的怒氣，從不過夜。

TOP 4射手座／瞬間火山爆發 事後不糾結

射手座的脾氣就像火山爆發前的那一秒，毫無預警、瞬間噴發，讓人驚呼「怎麼突然這麼火！」但別擔心，他們的怒氣來得快，去得更快，轉眼又恢復成那個笑嘻嘻的樂天派。他們不愛記仇，也懶得糾結，情緒像箭一樣射出後就不回頭。他們的性格就像來如風、去如電，讓人又怕又愛，永遠猜不透下一秒會是狂風暴雨還是陽光燦爛。與射手相處，得學會在風暴中微笑，因為他們的怒氣，從不過夜。

TOP 3天蠍座／何必糾纏 恢復平日冷靜

天蠍座的脾氣就像深海中的火山，平時沉靜無聲，一旦爆發，驚心動魄，讓人措手不及。但令人驚訝的是，他們的怒氣來得猛烈，卻也退得迅速，彷彿情緒只是瞬間的雷鳴，不留痕跡。他們不喜歡糾纏情緒太久，因為內心早已在冷靜中完成自我調節。天蠍的情感深沉卻不拖泥帶水，一場情緒風暴過後，他們又能恢復理性與冷靜，宛如翻雲覆雨般變幻莫測，令人又敬又畏。

TOP 2獅子座／不屑記仇「我可是王者」

獅子座的脾氣就像王者的怒吼，來得震撼、氣勢萬鈞，讓人瞬間屏息不語；但令人驚訝的是，他們的怒火如烈焰般燒得快、熄得也快，轉眼又恢復自信爽朗的笑容，彷彿剛才的風暴只是舞台上的一場戲。他們不喜歡糾結，更不屑記仇，情緒翻騰只是為了捍衛尊嚴與真誠。獅子座的性格可謂雷霆萬鈞，但心底卻藏著一顆寬容的太陽，照亮自己也溫暖他人。

TOP 1 牡羊座／炸完之後 馬上像沒事人

牡羊座的脾氣就像打火機一點即燃，瞬間爆炸、火光四射，讓人驚呼「這也太突然了吧！」但令人意外的是，他們的怒氣就像煙花，燦爛一瞬後便歸於平靜，下一秒又笑得像個沒事人。他們情緒直率、反應迅速，從不拖泥帶水，愛恨分明、快意人生。牡羊座的性格可謂疾風迅雷，來得猛、去得快，讓人既震撼又佩服他們的坦率與灑脫。與他們相處，得學會在火光中看見真誠。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

朋友不是多就好！12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部

2026年運勢排行榜／12星座×血型「前5名出爐」 全被這2星座包辦

遇到困難也不開口？最不愛求助的星座排行出爐 第一名寧願硬撐也不低頭

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

相關新聞

旁邊人嚇傻！「五星座」脾氣來得快去得快 …第一名炸完就沒事

有些人情緒如閃電般迅猛，怒氣來得驚人，卻也轉瞬即逝。他們不愛糾結、不擅記仇，爆發只是瞬間的情緒釋放，轉眼又能笑談風雲。這樣的性格，讓人又怕又愛，總在驚訝中感受到他們的真性情。

每日星座運勢／雙子愛情運還算不錯 多多向外活動

2026-01-13牡羊座短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。【整體運】投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上

星象轉折！唐綺陽示警「業力將爆發」1種人成焦點、恐被炎上

國際局勢動盪不安之際，星象變化也被視為警訊。有「國師」之稱的星座專家唐綺陽在臉書指出，近期諸星齊聚魔羯座，加上海王星在雙魚座進入關鍵衝刺階段，象徵權力結構與因果業力同時被推上檯面，不僅「上位者」成為焦點，過往被掩蓋的問題與業力，也可能陸續引爆，容易檢視或被炎上，形成強烈的警世效果。

新年運勢出爐！2026年出生日期排名曝光 「這4天生」最有機會當領袖

數字命理預測2026年的運勢排名已出爐，日本媒體《占TV》分析指出，不同出生日期的人在新的一年將有不同的發展重點與機會。「19日生」被點名最具領導潛力，有機會成為新時代的引領者；而其他日期出生的人，也可依個人特質掌握2026年的運勢方向。報導同時提醒，今年將是「1」的年份，象徵全新開始與展現個人特色的好時機。

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

台北市長蔣萬安近日拍板實施國中小營養午餐全面免費政策，引發社會高度關注，多位縣市首長也陸續表態跟進。資深媒體人周玉蔻直言此舉相當有力，示警民進黨不可輕忽，並點名蔣萬安可能在2026年大勝後進一步布局2028年。對此，命理師詹惟中則分析指出，蔣萬安2026年連任恐面臨阻礙，但若挑戰2028年總統大位，成功機會相當高。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「保持這點」：錢財自動流入錢包

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最佳意見，就能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是有突破性的發展，讓自己大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。