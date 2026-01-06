快訊

2026年「赤馬紅羊劫」註定動盪、因果兌現？命理師勸做1事保平安

聯合新聞網／ 綜合報導
2026赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026年該做什麼來提升自己的運勢呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發佈影片，先預言今年的社會風氣，再分享如何在2026年佈局運勢，幫助你度過動盪的一年。

湯鎮瑋表示，很多人說2026進入到赤馬紅羊劫，這是什麼意思呢？2026年配到是丙跟午，2027是丁未，兩年五行天干的地支都是藏著火的元素，因此如此命名。

那麼今年會發生劫難嗎？湯鎮瑋表示，平常心過日子就好，今年確實是很紛亂的一年，從2020年開始就沒平靜過，今年自然也是很動盪的一年，可是人們會漸漸習慣，反而會「覺醒」。

湯鎮瑋解釋，特別是火旺年的緣故人們會急躁，環境又那麼辛苦，因此安定人心才是最重要的。今年是覺醒和學習之年，先看環境如何變、跟上科技發展的腳步才是明智之舉。

湯鎮瑋預言，2026上半年整個社會氛圍持續動盪，包含經濟的環境、股市行情都會跌宕起伏；每一個人更要注意人際關係，因為火跟口有關，不要逞一時口舌之快或把話講得很絕，三思而後行。

2026年火的力量很大，戰爭或爭權奪利會很平凡，同時也是「因果兌現之年」，平時喜歡說大話的人會被揭穿謊言，這並不是壞事情，能讓人知曉平時應該多修福報、心存善念，這一波業力就不會燒到你。

今年如果出現健康問題，不要拖，要趕緊面對，因為因果兌現緣故，如果有一些不好的問題，不處理會加劇，因此要趕緊解決問題。

湯鎮瑋說，2026本命是土年，跟居家環境和風水有關，財位在東方，偏向東南的位置，缺水的緣故，我們可以放一個流水盆或是放紅酒櫃，擺在東南方，既可以招財又能讓家裡和諧。

火旺年的關係，心血管、呼吸道甚至是眼睛問題會被凸顯出來，要特別注意，還有皮膚類的困擾也會比較多，建議多去運動，促進你的代謝；或吃保健品養身。

湯鎮瑋補充，2026是不斷變革的一年，大至國家、社會，包含你的公司都可能面臨更新，建議順其自然就好，身段越軟，就能在變革過程中得到安全。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

