2026生肖好運排行！「羊狗」財神爺寵兒、「2動物」恐吃悶虧
到了2026年，你生肖的運勢會如何發展呢？命理師王老師在臉書發佈影片，分享2026年的12生肖排行榜，特別點名生肖羊、狗的人，火來生你、財神爺的寵兒，今年旺到飛起；而生肖兔、鼠的人容易吃悶虧，凡事需三思而後行。
TOP1 生肖羊
六合貴人，強勢護航，做什麼都順風順水。貴人會主動上門，若靠團隊合作能實現財富、事業三級跳，要把握今年。
TOP2 生肖狗
三合貴人，今年能見度大增，在工作、家庭或人際圈中都會承擔重任，你的責任越大，財庫越滿。今年重點在主動掌權。
TOP3 生肖虎
木火相生，能量全面。行動力將決定虎2026年的高度，適合開創與跨領域嘗試，只要目標清楚，成果非常可期。
TOP4 生肖蛇
巳蛇五行屬火，與流年火氣同頻，運勢強勢回升，請聚焦核心目標，學會拒絕無謂邀約，身價將翻倍增長。
TOP5 生肖雞
火金鍛鍊，看似壓力不小，實則是競爭中突圍，需要勇敢正面迎戰，不走偏門，2026將會是很成功的一年。
兩個生肖需特別注意：
生肖兔
破太歲，人際關係面臨考驗，要勇敢劃清界線，別因心軟而吃悶虧，凡事建議白紙黑字，練習坦承表達需求，建議多待在羊的身邊，能獲得幫助。
生肖鼠
沖太歲，這年建議以守代攻，做事保持彈性、預留退路，守住健康與財物，低調行善化煞，建議多和蛇相處，很可能是你今年的貴人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言