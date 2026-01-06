2026生肖好運排行！「羊狗」財神爺寵兒、「2動物」恐吃悶虧

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師王老師分享2026年的12生肖排行榜。圖／AI生成
命理師王老師分享2026年的12生肖排行榜。圖／AI生成

到了2026年，你生肖的運勢會如何發展呢？命理師王老師在臉書發佈影片，分享2026年的12生肖排行榜，特別點名生肖羊、狗的人，火來生你、財神爺的寵兒，今年旺到飛起；而生肖兔、鼠的人容易吃悶虧，凡事需三思而後行。

TOP1 生肖羊

六合貴人，強勢護航，做什麼都順風順水。貴人會主動上門，若靠團隊合作能實現財富、事業三級跳，要把握今年。

TOP2 生肖狗

三合貴人，今年能見度大增，在工作、家庭或人際圈中都會承擔重任，你的責任越大，財庫越滿。今年重點在主動掌權。

TOP3 生肖虎

木火相生，能量全面。行動力將決定虎2026年的高度，適合開創與跨領域嘗試，只要目標清楚，成果非常可期。

TOP4 生肖蛇

巳蛇五行屬火，與流年火氣同頻，運勢強勢回升，請聚焦核心目標，學會拒絕無謂邀約，身價將翻倍增長。

TOP5 生肖雞

火金鍛鍊，看似壓力不小，實則是競爭中突圍，需要勇敢正面迎戰，不走偏門，2026將會是很成功的一年。

兩個生肖需特別注意：

生肖兔

破太歲，人際關係面臨考驗，要勇敢劃清界線，別因心軟而吃悶虧，凡事建議白紙黑字，練習坦承表達需求，建議多待在羊的身邊，能獲得幫助。

生肖鼠

沖太歲，這年建議以守代攻，做事保持彈性、預留退路，守住健康與財物，低調行善化煞，建議多和蛇相處，很可能是你今年的貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

