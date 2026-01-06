「三星座」命中藏金、越老越富貴！金牛投資有成、他職場攀高峰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為越老越富貴示意圖。圖／AI生成
有些人少年得志，很早就一帆風順，也有些人大器晚成，到了一定年紀財富才噴發。搜狐網分享「三星座命中藏金，越老越富貴」，有三星座具有「時間換財富」的優勢，早年可能不顯著，但人生下半場會越來越有錢，財富穩定增加。

★金牛座／投資有成 穩定聚財

金牛座天生務實，對金錢與資源有高度敏感度。他們不急著賺快錢，而是重視穩定收入與長期累積。隨著年齡增長，金牛座對投資、理財與風險控管越來越有心得，容易靠紀律與耐心建立可持續的財務基礎。越到後期，財富安全感越明顯。

★雙子座／知識變現 財源多元

雙子座的優勢在於資訊整合與溝通能力。年輕時嘗試多、變化快，隨著歷練累積，反而能把人脈、知識與經驗轉化為實際價值。中年之後，雙子座特別容易在顧問型、斜槓或合作型收入中找到定位，財源變得多元而靈活。

★獅子座／身居高位 財富自來

獅子座的財運與影響力高度相關。隨著年齡與資歷累積，他們的領導力、決策力逐漸成熟，容易被推上關鍵位置。當角色從執行者轉為管理者或核心人物，資源與收入自然集中，財富也隨之放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

