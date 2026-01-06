赤馬年「三生肖躺贏」迎接三豐收！工作遇伯樂、桃花朵朵開、財運旺旺來
2026年進入赤馬年，整體運勢走向「動中得利、做中見成果」。搜狐網分享「赤馬年三生肖會躺贏，事業情財運三豐收」，三個生肖特別幸運，在新的一年裡事業推進、感情升溫、財運走強，運勢旺到一個不行，快看看有誰吧。
屬狗／工作遇伯樂 感情有正緣
赤馬年對屬狗的人來說，是「終於輪到我」的一年。事業上容易遇到賞識你的伯樂，工作表現被肯定，升遷、加薪或被賦予重任的機會增加。感情方面，真誠成為最大優勢，單身者有望遇到談得來、走得遠的對象；有伴者關係更穩定。財運以正財為主，收入結構逐漸扎實。
屬羊／財富穩中求 感情有未來
屬羊者在2026年不求快，但每一步都走得很實在。事業表現穩中向上，專業與耐心為你加分，適合長期布局。感情氛圍溫暖，單身者容易發展細水長流的關係；有伴者感情更成熟，適合談未來。財運走穩健路線，理財得當，累積感明顯。
屬虎／工作有新局 桃花旺到翻
赤馬年的節奏正好對上屬虎人的行動力。事業上適合突破現況、嘗試新方向，容易打開新局。感情桃花旺，互動來得快、熱度高，但記得放慢節奏。財運與決策力成正比，敢嘗試有機會，但理性評估更能守住成果。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
