【命理隨筆】行運的軌跡 – 拼命換來的聖杯與代價，都寫在命盤裡

認識朋友M時，他仍擔任基層員工，雖然工作認真負責，但是升遷始終與他擦肩而過。忿忿不平之下，他請我幫忙分析一下命盤，看看什麼時候有機會升官加薪。

當時他走在巳位的「天機大限」。巳位的天機是落陷，再加上天機代表「策士」、「幕僚」，並不是一個容易獨當一面的大限。

我勸他稍安勿操，等走到午宮的「紫微大限」時，自然就有機會升官加薪。

但天機畢竟代表「計較」與「浮動」，落陷時更加強了這些負面的特質。

M的主管認為「遠來的和尚會念經」，讓新進公司但資歷比M淺的同事有獨當一面的機會。再也無法忍受被輕忽的M，向主管力爭未果之後，憤而離職。但是短短半年之後，M又悄悄地回到公司；歷經一番波折的他，也比較認份及認真，但難免還是頻頻抱怨公司制度不公。

意氣風發的紫微大限

Ｍ進入「紫微大限」之後，公司頻頻進行組織調整，人員也來來去去。每一次組織調整，M的職位便往上升一級：從基層員工變成基層主管，再從基層主管變為中階主管，最後成為公司的一級主管，管理的團隊也越來越大。

既然職位越升越高，薪資也就跟著越調越高，但是壓力也越來越大。放眼望去，身旁已經沒有年資比他更深的同事了。

雖欣然接受我的祝賀，但是M半開玩笑地說：「因為資深的員工都走光了，所以終於輪到他當主管！」

對紫微而言，午宮本就是廟旺之地，職務與管理責任的提升，本來就是可以預期的現象。而紫微又稱「官祿主」，有了機會自然會對工作事業加倍認真與投入。

這也解釋了為什麼「紫微大限只適合中年運，而不適合老年運」：畢竟要求格局與品質的紫微，難免承擔巨大的工作壓力，容易對健康造成損害；當年紀大時才走紫微大限，自然的老化及工作的壓力，對健康是加乘的威脅與風險。

M的命盤中，未宮的結構原本是空宮，對宮是天同、巨門的組合。如果是空宮，那麼走到未宮的大限，就是「明珠出海」的格局。雖然不像午宮的「紫微大限」那麼意氣風發，但是受到三方廟旺太陰與太陽的拱照，也可以算是一個事業有成、財富可期的大限。

然而，M的未宮並不是空宮，而是有擎羊、火星進入。雖然擎羊、火星同宮有「以惡制惡，以毒攻毒」的說法，可以讓人安心不少；但是煞星畢竟是煞星，難免還是要兌現煞星所帶來的意象。

由於「紫微大限」的超額工作份量以及工作壓力，M的健康狀況開始走下坡。在進入「擎羊、火星」大限後，必須開刀治療宿疾，而且要面臨不只一次的手術，以及必須長時間休養的醫囑。

面對工作與健康的雙重壓力，M也覺得身心俱疲，最終選擇了「離職休養」。

四種煞星在命宮，本來就代表對健康有一定的損傷；尤其是擎羊代表「血光之災」，開刀只是兌現這個星曜所代表的意象。

對宮的天同雖然無法借至未宮，但是對M的行運仍有一定程度的影響。天同代表安逸、休養生息，如果不是健康受損，認真負責的M大概還是選擇使命必達、拼到底。

人走茶涼，曲終人散

另一個朋友N，雖然與M不同命盤，卻有著極為類似的軌跡。

進入「紫微大限」後，N成為公司的高階主管，帶領團隊四處征戰，立下不少傲人的功績，薪資、獎金大幅提升，著實令人稱羨。

「紫微大限」的三方四正吉星雲集，而且沒有煞星來干擾，唯一的敗筆就是大限的官祿宮有「化忌」。

然而，這個「化忌」始終沒有兌現，直到半年前 - 距離下一個「天機大限」還有兩年的時間點，N的公司被併購。

在組織重整之後，N的職務被調整為非主管職；三個月前，N被裁員了！

天機號稱是「最佳的幕僚人才」，但也意味著「天機」大限的角色是策劃、支援，而非領導與主導。

「我可以理解大限運勢轉換的必然，可是天機大限不是還有兩年嗎？怎麼這麼快就兌現了呢？」N拿著命盤，滿臉疑惑地問道。

「運勢的轉換並不是一夕之間就完成，而是一個逐漸演變的過程。首先，它可能用外界環境的改變，讓你的認知、心境有了改變，進而才會接受實質的改變，並且促成行動或行為的改變。」我向N解釋大限轉換時可能會有的現象。

那些看似理所當然的升遷，還有那些讓人摸不著頭緒的挫折與轉彎，多半都是命盤反覆給出的訊號。你當然可以照著慣性，一路順著自己的老習慣往前衝到底。但也可以停一下，換個角度看看：自己是否還有另一條沒走過的路可以選擇。

結論：

1. 事出必有因，凡走過必留下痕跡，而這些人生的軌跡，往往在命盤中如實地呈現。

2. 影響「現狀」的是「十年大限」，而不是個別的流年。想要掌握「現狀的成因、發展與趨勢」，必須先掌握「十年大限」。

3. 「十年大限」的趨勢並非在大限轉換後才會顯現，有時早在上一個大限的尾聲就現出端倪。

