殺破狼週運勢／天蠍陷痛苦戀情 2星座偏財運好「尾牙有機會中大獎」

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，並會收到許多禮物，人緣極佳。某些白羊座遇到任何困難會有貴人伸手幫助，成功化解危機。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，在家中一處找到遺忘以久的撲滿，裡頭存了不少的資金，足夠讓你吃幾頓昂貴大餐。某些白羊座則是在職場表現優異，獲得一筆獎金鼓勵。

工作運方面，太陽、火星、水星受到在家宅宮位的木星影響，為了家中的瑣事，必須請假幾天處理，辦公室一團混亂，文件也因此堆積如山。某些白羊座則是工作過於忙碌，無法顧及家庭，蠟燭兩頭燒。

感情運方面，土星與海王星合相在心靈宮位，與暗戀的對象有許多曖昧的對話，但始終不敢確認對方的心意。某些白羊座喜歡的人已經有穩定的關係或已婚，對於他的傾慕只能深藏在心中。

工作運方面，金星進入志業宮位，將會承接一個光鮮亮麗的任務，可能會與知名廠商或名人合作，羨煞許多同事。木星在面試宮位行進，正在尋找新工作的金牛座，會接到錄取通知，並享有很好的待遇。

遠行運方面，太陽、火星、水星齊聚遠行宮位，有個遠行計畫，要去遊覽的景點很多，行程十分緊湊，但會計畫得十分周詳，也會遊覽得十分盡興。某些金牛座在這段時間出差，可以在很短的時間內把許多事情都辦妥。

人際關係方面，土星與海王星合相在人際關係宮位，在職場中沒有話語權，許多建議不被重視，甚至會覺得被同事排擠。某些金牛座則是因為一些事件受騙上當，而有一些創傷症候群。

學業運方面，太陽、火星、水星齊聚學業宮位，期末成績不理想，並累積太多作業、報告難以產出，可能被當，或是被留級。某些金牛座則是和指導老師關係不良，交出的論文受到刁難。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，遠行會選擇較為高級的住宿旅店，讓自己能舒適的享受旅程。某些雙子座會以搭乘遊輪、或是觀光火車的方式遊覽異地的風景。

金錢運方面，在財務宮位的火星、太陽、水星受到在金錢宮位的木星影響，會把所有的資金都投入到投資市場中，手頭因此有些拮据。某些雙子座的家人或是自己無意間欠下一筆債務，而把所有的存款都拿去清償欠債。

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，過去所學的專業無法應付目前市場所需，可能不斷地被調單位，或是在無業狀態，會想尋求新的領域發展，卻沒有頭緒轉換到哪個工作。

健康運方面，火星、太陽、水星齊聚疾厄宮位，火氣較大，有嘴破、長痘痘的徵狀。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，容易著涼感冒、被病毒感染，或是呼吸系統發炎，要注意心血管方面的問題。

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，尾牙會抽中不錯的獎品，或是現金獎。有投資習慣的巨蟹座，投資標的觸底反彈，會有不錯的盈利，可在適當時機獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，有些朋友雖然個性古怪，告訴你的事情卻都很有價值，會成為你做人做事需要警惕的問題。某些巨蟹座則是有事情就問ＡＩ，把機器人當成能談心的好朋友。

感情運方面，在感情宮位的太陽、火星、水星受到命宮的木星影響，好不容易遇到理想的情感對象，卻老是做些白目的事情踩到對方地雷，而被封鎖。感情穩定的巨蟹座與伴侶有些爭執，雙方可能因此冷戰很久。

遠行運方面，土星與海王星合相在遠行宮位，暫時派駐到生活機能不佳的地方工作，儘管待遇很好，也會想辭職。某些在海外留學、打工渡假、交換學生、生活的巨蟹座，會因為資金不足，只好打道回府。

感情運方面，金星進入感情宮位，和喜歡的人一起出遊約會，雙方關係可望更進一步。感情穩定的獅子座，情感對象對你特別體貼，相處甜蜜，覺得無比的幸福。

工作運方面，火星、太陽、金星齊聚工作宮位，工作量堆積如山，每天已經加快效率，卻免不了需要加班。某些獅子座暫代主管職，會覺得要解決的瑣事很多，一個頭兩個大。

金錢運方面，土星與海王星合相在財務宮位，因為家庭或個人財務與債務問題，必須常常往返金融機構，甚至要尋求法律途徑解決。有投資習慣的獅子座，目前套牢在高點，帳面損失慘重。

健康運方面，火星、太陽、水星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，容易嘴破、長痘痘。要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統發炎。並要留意心血管方面的問題。

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個受人矚目的案子，可能與知名廠商或名人合作，引來許多同事的羨慕。某些處女座目前工作量輕鬆，甚至可以因此休幾天假，可以好好休養生息一陣子。

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，趁著有錢有閒，隨性買了機票，到想去的城市放空遊覽，會找到許多食物好吃的小店，或是發現讓你覺得特別的私房景點，玩得十分愉快。

感情運方面，火星、太陽、水星齊聚戀愛宮位，受到在人際關係宮位的影響。看不慣戀愛對象所交的朋友，可能因此發生爭執。某些處女座戀情被第三者介入，目前的情感關係面臨危機。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在戀愛、寵物宮位的火星、太陽、水星影響，他人情感問題千萬不要介入，也別幫人做媒介紹對象，容易惹得一身腥。對於他人餵食動物看不順眼，切勿多管閒事，避免與人發生衝突。

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，突然對某個人產生了好感，對方落落大方的態度，會讓你覺得雙方有發展的可能。某些天秤座則是迷上了新的偶像，目前正瘋狂的把他所有作品都追一遍。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運還不錯，尾牙時會抽中自己滿意的獎品或禮金。有投資習慣的天秤座，目前的投資標的都在穩定成長，不論操作長線或短線都能獲利。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在家宅宮位的火星、太陽、水星影響，居家生活發生許多問題，必須要請假好幾天才能解決，卻還是需要隨時待命，辦公室有許多問題不能沒有你決策。

家宅運方面，火星、太陽、水星齊聚家宅宮位，受到木星影響，當心家中電器、爐火的使用，並要注意門戶安全，當心宵小闖入。同時居所有些問題需要修繕，會是居住空間狀況較多的時期。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會購置新傢俱、家電，讓你宅在家中十分舒適，根本不想出遠門遊玩。某些天蠍座會好好整頓居住空間，斷捨離許多不需要的東西，使得住宅清爽許多。

工作運方面，火星、太陽、水星齊聚面試、考試宮位，受到在專業、高等教育宮位的木星影響，面試新工作會因為學歷非本科專業，不太討喜，考國家考試也是跨另一個領域考試，成績不理想，會有些挫折感。

感情運方面，天王星持續在感情宮位行進，陷入不被社會接受的戀情中，雙方在年齡、性向、或是學歷上有很大的差距，兩人關係不對等，陷入痛苦的戀情中，進退兩難。

交通運方面，火星、太陽、水星齊聚交通宮位，交通工具經常故障，需要花許多錢保養，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論搭乘大眾運輸系統或走路，都需特別注意安全。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會安排一段旅遊行程，食宿十分舒適，玩得十分盡興。某些射手座以搭乘郵輪或觀光火車的方式旅行，除了遊覽美景，還能享受高級的服務。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，臨危受命承擔一個重要任務，雖然沒有準備好，但由於應變能力靈活，事情往好的方向順利發展。某些射手座危機處理得宜，化解了許多麻煩。

金錢運方面，火星、太陽、水星齊聚金錢宮位，受到在財務宮位的木星影響，預期外的支出過多，甚至會因此負債。有投資習慣的射手座，會出脫手上的標的套現，需要很多現金渡過難關。

家宅運方面，土星與海王星合相在家宅宮位，家中有家人狀況令你擔憂，需要照顧。某些射手座居住空間需要修繕，環境十分雜亂，但暫時無法改善住宅狀況，感到苦惱。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手上會有餘裕的資金，可以去吃些好料，或是購買一些小廢物，滿足物質慾望。某些摩羯座則是得知年終比以往還多的消息，喜出望外。

感情運方面，在感情宮位的木星受到命宮的火星、太陽、水星影響，情感對象有點白目，踩到你的地雷，而與對方冷戰。他卻始終不知自己錯在哪邊，雙方溝通有障礙。

健康運方面，火星、太陽、水星齊聚命宮，容易著涼感冒，或受到病毒感染，引發呼吸道發炎。火氣較大，有嘴破、長痘痘的徵狀，同時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並需留意心血管方面的問題。

溝通運方面，土星與海王星合相在溝通宮位，與周遭的人溝通困難，他們常常無法理解你所表達的問題，也可能沒人重視你的需求。某些摩羯座常常把一些話憋在內心，不想說出來，容易悶出病來。

感情運方面，金星進入命宮，會有許多人對你表示好感，桃花旺盛，甚至走在路上都會被搭訕。感情穩定的水瓶座，最近沈浸在戀愛的喜悅中，覺得自己很幸福。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，居住環境有各種方便的電器產品，感覺十分舒適。某些水瓶座會不斷地調整家中格局，或是購買風水小物，讓自己居住起來運勢更好。

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星、太陽、火星影響，目前在很大的體系工作，總覺得可發揮的能力有限，會思考開創副業，或是轉換到較為中小型的企業發展。

健康運方面，金星進入命宮，與冥王星齊聚，同時在健康宮位的木星相位不良，最近會顯得比較慵懶，不知不覺發福許多，當心著涼感冒，或病毒感染，引起喉嚨發炎，泌尿系統較脆弱，多攝取水分，不要憋尿。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，只是想品嚐當地的有名的美食，某些雙魚座則是隨興地買了一張機票，到達一個陌生的地區，會發現很多令你驚喜的風景。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在人際關係宮位的火星、太陽、水星影響，桃花旺盛的時期，但是很容易被爛桃花纏上。感情穩定的雙魚座，戀情會有人試圖介入，當心情感關係的第三者。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、太陽、水星受到在戀愛宮位的木星影響，朋友們不看好你的戀情，會希望自己能受到祝福。某些雙魚座過度干涉他人的情感問題，容易公親變事主。

健康運方面，土星與海王星合相在命宮，深受慢性疾病困擾，內心也感到憂鬱，身心靈狀況不良。某些雙魚座則是骨頭、牙齒、皮膚有些小問題，需要長期治療，經常進出醫院，覺得很厭世。

