唐綺陽星座運勢週報：巨蟹對手來勢洶洶、天秤蠟燭兩頭燒、水瓶感情以靜制動

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報1/5-1/11】

星象影響：魔羯與木星對分、海王雙魚衝刺

本週魔羯與木星對分，社會氛圍兩軍對壘、立場分歧加劇，家事、公事蠟燭兩頭燒，生活忙碌持續至春節。海王雙魚衝刺，年關將近慎防詐騙，小心暗中秘密進行事務更加猖獗，金錢方面需謹慎處理。

12星座個別影響：

雙子：接受無力感靜待轉機，感情宜柔軟順勢勿急躁

天蠍：處事辛苦但奮鬥被人看重，感情需要一些空間

射手：反思他人指責或工作開銷，感情溝通不良需多體諒

雙魚：局勢不明可相信直覺，感情需提高警覺發現問題

巨蟹：女性對手風格迥異、來勢洶洶，感情舊帳需好好面對

獅子：海外、跨界或官司事務忙碌，感情遠距離反而更穩定

處女：與長官意見相左、表現平淡，感情應避免遷怒另一半

魔羯：工作與熟悉團隊合作有效率，感情新關係易打折扣

牡羊：小心應對、協作女性長輩獲助力，感情學習拿捏分寸

金牛：找到合適隊友或得力助手，感情相互鬥嘴引發好感

天秤：注意長輩、公事家事兩頭燒，感情運佳可認識新對象

水瓶：事情暫告段落，可放鬆出遊或進修，感情以靜制動

