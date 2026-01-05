唐綺陽星座運勢週報：巨蟹對手來勢洶洶、天秤蠟燭兩頭燒、水瓶感情以靜制動

明天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，象徵冬季正式進入後段。清水孟國際命理「小孟老師」在臉書指出，小寒是冬至過後約十五日的節氣，此時太陽行至黃經285度，天氣開始轉冷，但尚未達到最嚴寒的程度，因此被稱為「小寒」。

2026-01-04 10:14