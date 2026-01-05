今天入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

今天下午4時24分會進入「小寒」，此節氣天氣雖寒冷，但仍未至大冷階段，所以稱為小寒，命理師楊登嵙說，此節氣有鼠、牛、蛇、雞等4個生肖，需要注意腸胃、心血管疾病問題，留意飲食衛生，不要參加刺激性與危險性較高的活動，此節氣養生首重「防寒補腎」。

楊登嵙說，小寒節氣的諺語有云「小寒天氣熱，大寒冷莫說」，意思是「小寒」本是天氣嚴酷的時節，如果不冷，到了大寒，天氣就會極為嚴寒，冷到用語言都無法形容的地步，也是古人對於氣候現象的觀察。

楊登嵙提到，黃帝內經記載「春夏養陽、秋冬養陰」，冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳，所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。

楊登嵙說，小寒節氣的養生原則是「防寒補腎」，以斂藏精氣、固本扶元為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等，但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

楊登嵙說，冬天養腎陽，可吃腎鹹味食物，例如海帶、紫菜、海蜇皮等，但不宜過多，腎主水，宜吃溫熱、黑色食物，羊肉屬溫腎壯陽、熱量高的肉類，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都是適合在此節氣食用。

他說，一般人可多吃蛋白質含量高食物，若食用太過油膩、辛辣的食物，容易上火，引發青春痘，必須節制，此節氣也忌吃各種生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等。

他也提醒，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報系資料照片