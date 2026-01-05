快訊

新年第一天就出事！王陽明追撞前車 坦承「真的很糟」：我會負責

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

今天入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午4時24分進入「小寒」，天氣轉冷但未至最寒，此節氣養生重在防寒補腎。 聯合報系資料照
今天下午4時24分進入「小寒」，天氣轉冷但未至最寒，此節氣養生重在防寒補腎。 聯合報系資料照

今天下午4時24分會進入「小寒」，此節氣天氣雖寒冷，但仍未至大冷階段，所以稱為小寒，命理師楊登嵙說，此節氣有鼠、牛、蛇、雞等4個生肖，需要注意腸胃、心血管疾病問題，留意飲食衛生，不要參加刺激性與危險性較高的活動，此節氣養生首重「防寒補腎」。

楊登嵙說，小寒節氣的諺語有云「小寒天氣熱，大寒冷莫說」，意思是「小寒」本是天氣嚴酷的時節，如果不冷，到了大寒，天氣就會極為嚴寒，冷到用語言都無法形容的地步，也是古人對於氣候現象的觀察。

楊登嵙提到，黃帝內經記載「春夏養陽、秋冬養陰」，冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳，所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。

楊登嵙說，小寒節氣的養生原則是「防寒補腎」，以斂藏精氣、固本扶元為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等，但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

楊登嵙說，冬天養腎陽，可吃腎鹹味食物，例如海帶、紫菜、海蜇皮等，但不宜過多，腎主水，宜吃溫熱、黑色食物，羊肉屬溫腎壯陽、熱量高的肉類，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都是適合在此節氣食用。

他說，一般人可多吃蛋白質含量高食物，若食用太過油膩、辛辣的食物，容易上火，引發青春痘，必須節制，此節氣也忌吃各種生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等。

他也提醒，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報系資料照片
今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報系資料照片

節氣 小寒 楊登嵙

延伸閱讀

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲僅2星需趨吉避凶

蛇年尾聲迎小寒…4生肖當心 忌1色穿錯恐衰整年 催旺馬年有訣竅

明天元旦升旗 命理師教2026年用印章、幸運色、錢包開運旺財

今天是80年一遇的冬至＋天赦日 9大民俗開運撇步不能不知

相關新聞

今天入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

今天下午4時24分會進入「小寒」，此節氣天氣雖寒冷，但仍未至大冷階段，所以稱為小寒，命理師楊登嵙說，此節氣有鼠、牛、蛇、...

每日星座運勢／牡羊工作多留意細節 投資審慎分析

2026-01-05牡羊座短評：多留意細節方面的問題。【整體運】工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑

寧可分手也不低頭！「4大星座」自尊心超強 感情說斷就斷

在星座性格分析中，不同星座對待感情的方式大不相同。有些人願意為愛磨合，有些人卻在關係出現裂縫時選擇果斷抽身。「搜狐網」指出，部分星座天性較為冷靜理性，自尊心又強，一旦感覺感情不再完整，往往會選擇分手止損，以下4個星座最為典型。

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

明天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，象徵冬季正式進入後段。清水孟國際命理「小孟老師」在臉書指出，小寒是冬至過後約十五日的節氣，此時太陽行至黃經285度，天氣開始轉冷，但尚未達到最嚴寒的程度，因此被稱為「小寒」。

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲僅2星需趨吉避凶

已步入2026年，新年新氣象，人人都希望事業順利、前途光明、心想事成、好運旺來，命理師楊登嵙說，每年磁場變化，產生不同感...

蛇年尾聲迎小寒…4生肖當心 忌1色穿錯恐衰整年 催旺馬年有訣竅

1月5日是節氣「小寒」，也是倒數第2個節氣，民俗專家廖大乙表示，已到蛇年歲末尾聲，不少廟宇在「謝平安」，不妨把握小寒當天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。