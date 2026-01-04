1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

明天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，象徵冬季正式進入後段。清水孟國際命理「小孟老師」在臉書指出，小寒是冬至過後約十五日的節氣，此時太陽行至黃經285度，天氣開始轉冷，但尚未達到最嚴寒的程度，因此被稱為「小寒」。

小孟老師表示，小寒是冬季的第五個節氣，也被視為季冬時節的開端。隨著氣溫逐漸下降，古人會依循節氣調整生活作息與飲食，提醒民眾順應自然變化，避免因氣候忽冷忽熱而影響健康。

在傳統習俗方面，小寒有「探梅」的習慣。此時臘梅與紅梅陸續盛開，適合前往有梅花的景點賞花，不僅能感受冬日景致，也能讓人在寒冷天氣中放鬆心情。飲食上，則有食用臘八粥的習俗，臘八粥以多種穀物與豆類熬煮，屬於溫補食材，有助於驅寒養氣。

禁忌一：不宜過度運動

小孟老師提醒，小寒期間若過度運動，容易因冷熱溫差導致氣管收縮，特別是有氣喘或呼吸道問題的族群，更需提高警覺，避免身體不適。

禁忌二：不宜前往高山

雖然小寒尚未進入最寒冷的大寒節氣，但部分高山地區仍可能出現濕冷天氣，容易受到冷氣團影響，導致筋骨受寒、增加感冒風險，因此不建議前往高山活動。

禁忌三：喝過熱湯後不宜外出

小寒天氣寒冷，喝熱湯暖身雖常見，但若喝完過熱的湯品後立刻外出，容易出現忽冷忽熱的狀況，可能引發身體不適，高血壓族群更要留意中風風險。

禁忌四：不宜清掃落葉

在傳統觀念中，小寒期間的落葉被稱為「寒葉」，有「敗葉」的含意，因此不宜打掃落葉，象徵避免做事受挫或運勢下滑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。