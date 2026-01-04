快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

聯合新聞網／ 綜合報導
節氣「小寒」示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
節氣「小寒」示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

明天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，象徵冬季正式進入後段。清水孟國際命理「小孟老師」在臉書指出，小寒是冬至過後約十五日的節氣，此時太陽行至黃經285度，天氣開始轉冷，但尚未達到最嚴寒的程度，因此被稱為「小寒」。

小孟老師表示，小寒是冬季的第五個節氣，也被視為季冬時節的開端。隨著氣溫逐漸下降，古人會依循節氣調整生活作息與飲食，提醒民眾順應自然變化，避免因氣候忽冷忽熱而影響健康。

在傳統習俗方面，小寒有「探梅」的習慣。此時臘梅與紅梅陸續盛開，適合前往有梅花的景點賞花，不僅能感受冬日景致，也能讓人在寒冷天氣中放鬆心情。飲食上，則有食用臘八粥的習俗，臘八粥以多種穀物與豆類熬煮，屬於溫補食材，有助於驅寒養氣。

禁忌一：不宜過度運動

小孟老師提醒，小寒期間若過度運動，容易因冷熱溫差導致氣管收縮，特別是有氣喘或呼吸道問題的族群，更需提高警覺，避免身體不適。

禁忌二：不宜前往高山

雖然小寒尚未進入最寒冷的大寒節氣，但部分高山地區仍可能出現濕冷天氣，容易受到冷氣團影響，導致筋骨受寒、增加感冒風險，因此不建議前往高山活動。

禁忌三：喝過熱湯後不宜外出

小寒天氣寒冷，喝熱湯暖身雖常見，但若喝完過熱的湯品後立刻外出，容易出現忽冷忽熱的狀況，可能引發身體不適，高血壓族群更要留意中風風險。

禁忌四：不宜清掃落葉

在傳統觀念中，小寒期間的落葉被稱為「寒葉」，有「敗葉」的含意，因此不宜打掃落葉，象徵避免做事受挫或運勢下滑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 小寒

延伸閱讀

迎接好運最後衝刺！命理師曝3招開運儀式 2026年「旺到擋不住」

明天元旦升旗 命理師教2026年用印章、幸運色、錢包開運旺財

唐綺陽2026上半年運勢出爐！ 誰大翻身、誰要小心一次看

命理師抽2026國運籤！解籤示警防「奸臣計」、轉運時機曝光

相關新聞

寧可分手也不低頭！「4大星座」自尊心超強 感情說斷就斷

在星座性格分析中，不同星座對待感情的方式大不相同。有些人願意為愛磨合，有些人卻在關係出現裂縫時選擇果斷抽身。「搜狐網」指出，部分星座天性較為冷靜理性，自尊心又強，一旦感覺感情不再完整，往往會選擇分手止損，以下4個星座最為典型。

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

明天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，象徵冬季正式進入後段。清水孟國際命理「小孟老師」在臉書指出，小寒是冬至過後約十五日的節氣，此時太陽行至黃經285度，天氣開始轉冷，但尚未達到最嚴寒的程度，因此被稱為「小寒」。

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲僅2星需趨吉避凶

已步入2026年，新年新氣象，人人都希望事業順利、前途光明、心想事成、好運旺來，命理師楊登嵙說，每年磁場變化，產生不同感...

蛇年尾聲迎小寒…4生肖當心 忌1色穿錯恐衰整年 催旺馬年有訣竅

1月5日是節氣「小寒」，也是倒數第2個節氣，民俗專家廖大乙表示，已到蛇年歲末尾聲，不少廟宇在「謝平安」，不妨把握小寒當天...

每日星座運勢／獅子事業外來助力強 適合配合輔佐

2026-01-04牡羊座短評：己所不欲，勿施於人。【整體運】送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三

殺破狼週運勢／處女座桃花旺盛 1星座年終「讓人驚喜」

殺破狼2026年1月5日～1月11日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，在很久沒穿的大衣口袋裡發現遺忘很久的千元大鈔，感覺很驚喜。某些白羊座則是今年年終

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。