蛇年尾聲迎小寒…4生肖當心 忌1色穿錯恐衰整年 催旺馬年有訣竅

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
1月5日是節氣「小寒」，也是倒數第2個節氣。示意圖。圖／AI生成
1月5日是節氣「小寒」，也是倒數第2個節氣。示意圖。圖／AI生成

1月5日是節氣小寒」，也是倒數第2個節氣，民俗專家廖大乙表示，已到蛇年歲末尾聲，不少廟宇在「謝平安」，不妨把握小寒當天準備「招你來旺」香蕉、李子、梨、鳳梨去祈福催旺來年運勢；另忌諱黑色，尤其蛇、豬、虎、猴4生肖。

廖大乙指出，「小寒」是24節氣中的倒數第2個節氣，顧名思義，氣溫尚未低到最極點，但卻也說明氣候變化，告訴人們寒冬正式來臨，更是即將送走乙巳蛇年，迎接丙午馬年，可以開始準備進入農曆新年倒數的象徵。

他進一步表示，現在已來到青蛇年尾聲，到了歲末的日子，不少廟宇按往例會在每年農曆10月中到11月舉行「謝平安」儀式，想要催旺來年運勢，不妨在「小寒」這天準備「四果」香蕉、李子、梨、鳳梨（招你來旺）到廟宇誠心懺悔祈福。

廖大乙也提醒，想要在新的一年招來好運，務必注意「小寒」當天不要穿著黑色衣物，以免招厄帶衰來年，尤其是蛇、豬、虎、猴4生肖，畢竟青蛇年犯太歲的低潮尚未結束，穿搭上建議大眾以土黃色或鮮豔色系為主，有利改運一掃陰霾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

