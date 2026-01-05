本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人雖然辛苦，卻能讓薪資更上一層樓，有人則是天外飛來一筆，就能獲得額外獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

服務工作需要相當強的情緒控管，無論遇到什麼樣的客人，都要保持一定的穩定性，如果你是從事服務生的工作，無論是一般餐廳或是飯店等等，本周的運勢不錯，除了體力充沛外，有機會獲得額外的加班機會，雖然辛苦，但是能夠累積更多財富，讓本月薪資更上一層樓。

第四名：血型O型+生肖屬雞

社會上總是有一群人默默的在努力付出，他們保護著和幫助著我們，如果你是軍人、警察、消防救難等相關人員，本周會有好運降臨，在這段時間裡，可以眼觀四方，耳聽八方，有機會除暴安良，救人於水火之中，除了能獲得長官讚賞，未來加官晉爵，絕對指日可待。

第三名：血型B型+生肖屬馬

身為開發設計師，除了要有絕對的抗壓性外，更需要充滿創意的腦力，如果你是屬於這方面的工作，無論是產品或程式設計開發，本周有很不錯的財運，在這段時間裡，思緒相當敏銳，能夠天外飛來一筆，產生創新的點子，屆時不僅能得到客戶認同，更能獲得一筆激勵獎金。

第二名：血型O型+生肖屬虎

生活用品琳瑯滿目，花樣繁多，卻是人們每天都必須接觸使用的，如果你是經營生活用品的店家，或是銷售的盤商人員，本月的財運相當火燙，在這段時間裡，會有許多生意接踵而來，請注意產品良率，就能讓客人用得愉快，同時也讓自己的業績扶搖直上，帶來滿滿的財富。

第一名：血型AB型+生肖屬蛇

交通發達的現今社會，不僅拉近人們的距離，也提供物資供給的便利性，如果你是運輸業的經營者或是業務，無論是陸運、海運還是空運，本周財運強勁有力，在這段時間裡，有機會簽下長期訂單，讓你有穩定的貨運量，同時也讓自己的財庫持續平穩成長。

