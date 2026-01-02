新年初夢驚魂別擔心！夢見「火災」能量爆發 1內容象徵大轉運

你2026年的初夢是麼？不少民眾在新年期間會特別在意「初夢」，擔心夢境內容是否影響一整年的運勢。日本網站《Trill》指出，所謂初夢，一般指的是元旦到1月2日夜晚所做的夢，也有一說是從除夕夜到元旦清晨的夢。不過就算夢到可怕的內容，也不一定代表壞運，反而可能暗藏好消息！

《Trill》提到，若初夢夢到「被追趕」，通常反映的是當事人近期內心感到焦躁、壓力偏大，特別是夢中出現被某種事物逼近的情況，可能象徵正被期限或責任追著跑。這類夢境提醒當事人，應找出壓力來源並設法調整步調。

至於初夢夢到「被殺」，乍聽之下令人不安，但在夢境解析中，反而被視為吉夢。尤其是在即將被殺的瞬間驚醒，象徵現況即將出現重大轉變，新的一年有機會擺脫停滯，事情朝好的方向發展。

另外，初夢若出現「火災」場景，也不全然是壞事。火災夢多半代表幹勁提升、能量充足，火勢越旺，象徵行動力與企圖心越強。此時若嘗試新挑戰，往往能以正向心態面對。

所以，即使初夢內容驚悚，也未必代表厄運，夢境中往往藏有當下心理狀態或未來行動的提醒。與其因夢境感到不安，不如試著理解其中的象徵意義，作為新一年調整方向的參考。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。