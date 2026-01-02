「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

進入2026年，大家關注的財富運勢，到底哪個星座在財富上會有大的收穫呢？

★魔羯座／過去投資 回報豐碩成果

魔羯座在財運上是穩如泰山，是一種因投資的回報，也是以前的努力，眼光，所得到的財富增加。雖然你有偏財運，但2026年的財運大多都是來自於過去的回報。你很懂得去經營自己的財務，所有的投資來自你的眼光獨到，在2026年會有不錯的金錢收入。但如果你過去沒有投資的習慣，那更多可能是因為你手握資源，也有很多賞識你的貴人，讓你能在你的事業中獲得更多的收入。

★巨蟹座／客戶信任你 升官又加薪

巨蟹座的財運不容忽視，你的財運在於你懂得如何去經營自己的財富，你再不甘於墨守成規，你可能會去投資經營，或是在事業上可以發光發亮，有升職加薪的機會。如果從事銷售，業務的領域，你能比一般人有更多的機會吸引客戶，或是他們非常願意的相信你。這些都是你財富收入的來源，即使是之前的客戶，都會不由自主的想到你，你的真誠讓你的工作事業有更好的發展。

★獅子座／專業獲得肯定 獎金增加

獅子座散發的能力與專業才能，能夠為你在事業上有更專業的形象。讓你的上司，老闆或是同事都忍不住對你多點關注，這有點鋒芒的能力讓你在事業上被看到，也會因此吸引不少的財富。這些額外的收入可能來自於工作的獎金，或是對於你工作的肯定而作出的調整，這些都因為你在過去的表現亮眼，加上你的競爭心強烈，讓你的資產有豐厚起來的機會。

★水瓶座／偏財運奇佳 尾牙中大獎

水瓶座在2026年眼光獨到，容易有偏財運，或是中獎的運氣。你會有短線的投資好運，適合一些短期的短暫的偏財，對於一些遊戲類，樂透這些可以有中獎的機會，尾牙也特別容易有中大獎的可能。你的幸運流向你的生活中，讓你在2026年會有很多小確幸的地方，雖然微小，但這些小幸運加起來也可能有財富的累積。

