馬到成功！2026「五星座」事業運大好…射手快去進修、他適合創業
進入2026年，大家關注的事業運勢，到底哪個星座在事業上會有大的發展，或是有貴人的扶持呢？
★天蠍座／突破自己 長官也肯定
天蠍座在2025年已經不斷的突破自己，不管在嘗試與自己完全不同的領域，或是突破自己的發展，都有截然不同的成長。進入2026年，天蠍座將會有更多被看見的機會，只要你有才能，有想要達到的高度，你的上司，管理層，甚至是一些客戶都會給予你肯定，讓你在事業上如魚得水。
★射手座／開始進修 事業也加分
射手座在2025年都在不斷的猶疑，不敢多走一步，但進入2026年，射手座都會有進修的想法，而且這些的進修，都是考取證照，或是一些專業的領域，這些的進修會直接應用到你的事業上，能夠讓你在事業上有更好的發揮，你也能把你的興趣用在事業上，讓你感覺無比的輕鬆自在。
★水瓶座／點子很多 事業上層樓
即使水瓶座想要低調也無法的一年。進入2026年有很多的合作關係，或是欣賞你的貴人，都會在今年讓你的想法成真，你只需要動一動腦袋，想出一個新的點子，就會有人幫你實現，而你也會無形中被推動一樣，可以有很多源源不絕的想法，讓你的事業更上一層樓。
★雙魚座／夢想成真 一切都明朗
雙魚座在事業上有擴展的機會，踏入2026年你終於知道自己想要的是什麼，可能還在猶豫不知道自己要往什麼方向發展的你，會在2026年明朗起來。只要你想做的好像都能輕鬆的做到，只怕你不敢想。有一種夢想成真的感覺，這也是你在事業運很好的原因，在於再也不用懷疑自己的能力了。
★白羊座／可能創業 突破性發展
白羊座在2025年很多的想法都無法實現，但在2026年你會一步一步往自己的目標進發，你會有開展事業的可能，或是有創業的機會，這些都是你之前不敢去做的，但2026年時機到了，你的創造力非常強烈，你也有決心去做好這件事，你的事業會在2026年有突破性的發展。
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
