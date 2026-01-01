快訊

3生肖元旦起財運爆棚！屬雞看準方向果斷出手 副業＋投資有望開花

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

2026年正式到來！命理網站《搜狐網點名三個生肖，從今（元旦）起財運將轉強，不只正職收入穩定，偏財運也開始冒出火花，無論是投資回收、獎金紅包，甚至意外之財，都可能接連報到。

生肖羊

屬羊的人一向做事踏實、不愛出風頭，習慣慢慢累積實力。2026年元旦，正是過往付出開始兌現成果的時間點，原本平穩的財務狀況，逐漸出現突破。偏財運在不知不覺中浮現，可能是延後到帳的分紅、投資報酬，或過去努力終於獲得實質回饋。

因為不躁進、也不貪快，反而避開風險，讓好運得以延續。元旦過後，屬羊的人不只荷包變厚，事業表現也同步升溫，生活品質跟著改善。

生肖猴

腦筋靈活、反應快，是屬猴的人最大優勢。過去一段時間，財運可能起伏較大，但到了2026年元旦，整體走勢開始轉向有利的一方。偏財機會接連出現，投資判斷更精準，合作選擇也更到位，甚至原本只是嘗試性的行動，都可能帶來意外收穫。

此外，貴人運也隨之啟動，關鍵資訊與資源主動靠攏。只要順勢而為，屬猴的人有機會把短期好運，轉化為長期累積的財富，元旦後越忙、收入越有感。

生肖雞

屬雞的人行動力強、決策果斷，看準方向就敢出手。2026年元旦，被視為偏財能量快速升溫的起點，不論是投資、副業或市場判斷，都較容易掌握關鍵時機，一出手就見成果。

原本仍在觀望的計畫，開始出現變現機會，額外進帳也接連報到。屬雞的人既敢衝、也懂得收，讓財富累積的同時不至於失控。這一年不只是賺錢速度加快，也可能成為事業與收入同步升級的重要轉折。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

