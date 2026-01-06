2026迎新！1月12生肖運勢出爐 牛事業穩步提升、兔有金錢糾紛

快訊

聯合新聞網／ 非貓不可
2026年新的月份到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，工作上難免會遇到一些壓力，但只要耐心面對，依然會有突破性的發展。情感上多參加些社交活動，有機會遇見令自己心儀的對象，而自己也要多展現，才能吸引到對方的注意。

屬牛人

本月牛寶寶，事業工作上穩步提升，能夠受到同事以及長官的愛戴和提拔，因此自己要多努力，拿出真本事，可別讓大家失望。情緒上要多控制，不要因為一些小問題，就亂發脾氣。

屬虎人

本月虎寶寶，要有更多的積極和動力，在工作上會有很多機會等著你，如果能夠好好掌握，將會有一番作為。投資財運上較為普通，因此不要太衝動，要謹慎小心，先多觀望為佳。

屬兔人

本月兔寶寶，容易遭遇到金錢糾紛，對於借貸等相關的事務，須要盡量避免，切記勿幫他人作保，才能避開麻煩。工作上屬於平順，只要按部就班，盡好自己本分，就能如魚得水。

屬龍人

本月龍寶寶，工作上有望得到貴人相助，會有很不錯的發展，但記得須知恩圖報，才能在日後，繼續得到他人的幫助。健康上多注意睡眠品質，不要給自己太大的壓力，才能夠夜夜好眠。

屬蛇人

本月蛇寶寶，情感上較為空泛，猶如沙漠一般，難以有發展，最好能先多認識異性，多交些朋友就好。財運上有不錯的發展，可以多嘗試短線投資，能夠在不知不覺中，滿滿的累積財富。

屬馬人

本月馬寶寶，工作運勢很不錯，但是挑戰也很多，需要有更多的耐心以及毅力，就能夠克服難關，獲得豐盛的果實。在人際關係上也不錯，常能得到貴人協助，在面對危機時能化險為夷。

屬羊人

本月羊寶寶，在感情上要細水長流，不可過於急躁，才能保感情穩定，若有太激進的行為，或是想有所改變，就可能得到反效果。工作上屬於穩健，只要中規中矩，聽從指示，就能平安順利。

屬猴人

本月猴寶寶，思緒敏捷，常能突發奇想，在工作上會有很不錯的發揮，若是需要與人接觸時，也能相談甚歡，得到他人喜愛。健康上要多注意腳下步伐，可別因為趕時間，而造成跌滑倒等情況。

屬雞人

本月雞寶寶，財運不錯，非常適合投資，但要以中長期為目標，不可過於躁進，只要審慎選擇，就能在數月後有可觀的獲利。感情上桃花緣不錯，有機會認識新的異性，並發展出一段良好關係。

屬狗人

本月狗寶寶，工作上容易遇到隊友扯後腿，讓你的努力受到損傷，但不要太苛責，對方不是故意的，運用包容力，能讓對方日後更尊敬你。投資方面會有新發現，可以好好研究，能夠獲利。

屬豬人

本月豬寶寶，財運穩中帶旺，在工作上有機會獲得額外的獎金或獎賞，但可別驕傲，要謙虛點，才不會遭到他人的妒忌。感情上較為平淡，沒有太多的發展，因此先不要有過多的奢望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

