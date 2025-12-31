聽新聞
明天元旦升旗 命理師教2026年用印章、幸運色、錢包開運旺財
明天是2026年的第一天，各地都會舉辦升旗典禮，命理師楊登嵙說，「早起的鳥兒有蟲吃」，迎接晨曦可招來正能量的陽光，另外可以透過一些民俗習慣，替自己在新的一年，招來好運。
命理師楊登嵙說，明天是2026年1月1日，民俗是乙亥日，乙是木、亥是水，明天可準備一枚刻有自己名字的方形印章，不要圓形，因為不穩固，可在升旗典禮時，面向升旗台唱國歌，最好面向東方(木)或北方(水)，那旺財開運效果加倍。
楊登嵙說，該枚印章（開運印鑑）可以帶在身上、放在包包，或是放在辦公桌抽屜、保險箱，或是家中財位都可，未來有簽約用印，帶著這枚印章簽契約，就可以無往不利。
楊登嵙說，乙亥日旺財旺運的色系就是木色系與水色系，當天穿戴的飾品、服裝可選綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色、藍色、黑色，就容易吸引財神爺目光。
楊登嵙提到，參加升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓人笑開懷。
