出門光鮮、家裡很亂「不擅長整理？」專家：你可能是完美主義者

令人意外的是，在討厭或不擅長打掃的人之中，其實有很多是完美主義者。完美主義的人容易用「不是0就是100」的思維來看事物，自我要求也很嚴格，只要達不到百分之百的整潔，就認為自己「做不到」、「不擅長」。除此之外，「完美主義者」還有以下幾種類型：

．拼命投入自己以外的人事物

有許多完美主義者個性一板一眼，把別人看得比自己更重要，做什麼事都是全心投入，認真努力。不管是育兒、工作還是人際交流，他們都競競業業，把自己的需求放在最後。每天光是應付眼前的事，就讓他們筋疲力竭，根本沒心思去打造讓自己感到舒適的空間。

．不斷尋找正確答案

他們過於追求完美，總是在糾結「這樣真的好嗎？」。其中有很多人無法容忍失敗，整理時也會不斷花時間思考「這個方法可行嗎？」、「能找到更有效率的整理法嗎？」，遲遲不敢踏出第一步。

．不敢表現出自己失敗的一面

這種類型在不會整理的職業女性中特別常見。在外工作認真，埋頭苦幹，家裡卻一片凌亂。雖然很想設法改變，卻無法坦然面對自己無能的一面。這些人太在意別人的評價，只能在生活中披上厚重的鎧甲。

我要對這些「完美主義者」說：「快從完美主義轉為完成主義吧！」請別再追求完美的狀態，開始以「目前這樣最好」的心態展開行動。事情再小也無所謂，能確實地「完成」每件事才重要。第110頁提到的十分鐘晨間活動，也是能累積小小「完成」的方法之一。

在講座中，我們會請學員拍下自己房間的現狀。不只是房間本身，連文件收納櫃、餐具櫃、衣櫥等家具的內部也不能遺漏。起初大家都因為怕丟臉而感到抗拒，但在互相分享的過程中，她們開始發現「原來大家都半斤八兩」，慢慢卸下長久以來的鎧甲，顯露出不完美的「真實自我」。

像這樣主動暴露出自己失敗的一面，從中感受「痛苦」的行為，會成為推動自己改變的強大動力。有學員表示，雖然並非刻意為之，但這份「痛苦」也正是讓她們開始整理的契機。

說到底，完美主義者對自己的期望原本就過高。

他們會有意無意地要求自己「不能失敗」、「要得到大家的認可」。

但實際上，理想的自己和現實的自己有段差距，又讓他們感到耿耿於懷，鬱鬱寡歡。

既然這樣，倒不如從一開始就不要對自己有期待，主動暴露自己的「痛苦」，反而更輕鬆。

《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》。圖/楓葉社提供

在周圍的人眼中，我可能也像個完美主義者，但其實我對自己並無任何期待。

小時候我做什麼事都慢吞吞，經常挨罵，暑假作業也從沒寫完過。念國三時，我大概有三分之一的時間都沒去上學。

直到上高中後，我才迎來轉機。雖然起初不太想念那所學校，但我在那裡遇到經常肯定我，誇獎我的老師，讓我終於產生自信，開始主動行動。

人類其實需要一定程度的痛苦，但如果痛苦太龐大，又會讓人無法行動。

別對自己有過多期待，趁痛苦還不大時趕快行動，還有把願意支持你的人放在身邊—在我心中，這三點就是能讓完美主義者改變的祕訣。

(本文摘錄自《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》，楓葉社出版，未經同意禁止轉載。)