迎接好運最後衝刺！命理師曝3招開運儀式 2026年「旺到擋不住」
今天是2025年的最後一天，不少民眾已準備好迎接新的一年。命理師王老師在Threads上分享「年末3個開運小儀式」，包含火燃除歲、清洗馬桶、鹽水淨化等，讓你2026年運勢如萬馬奔騰，旺到擋不住。
一、火燃除歲 斷捨離
首先第一個儀式是「火燃除歲、斷捨離」，民眾可在一張紙上寫下2025年感到不順心的事情，或希望改掉的壞習慣，例如太晚睡、愛花錢或亂發脾氣，最後再寫上自己的名字。接著在安全的地方將紙張燃燒，並在心中默念「舊運清除，好運來，乾元亨利貞」。
二、清洗馬桶 把晦氣一併沖走
接著，第二個儀式是將「馬桶刷乾淨」，象徵把一年累積的煩惱與不順一併沖走。
三、鹽水淨化空間 迎接新年能量
最後的步驟則是準備鹽水，噴灑在家中玄關及各個角落。有助於洗滌舊的磁場能量，騰出空間，迎接赤馬萬馬奔騰的強大好運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
