過年前斷捨離！清掉不需要雜物…新一年會過更好

在外努力奮鬥，家中卻一片混亂的人，其實都過著隱藏真正自我的生活。他們往往會覺得「這樣的我太糟糕」、「不想讓別人知道我住在這麼髒亂的房子裡」，自我肯定感也容易低落。

然而，有很多人在開始整理，不斷清掉那些物品後，內心會像揭開一層又一層薄紗般，慢慢發現「原來這才是我真正的想法」、「原來我一直渴望這麼做」，重新找回原本的自我。

思維的變化會帶來行為的變化。有些人就是透過「最近好像沒跟老公吵架」、「罵小孩的次數減少」等行為上的變化，才發現自己的想法變了。

整理這件事，並沒有放諸四海皆準的答案。

想找到屬於自己的正確答案，關鍵就在於描繪未來的藍圖，釐清自己想成為什麼樣的人。如果整理前沒事先確定目標，在過程中會容易迷失方向，不知道自己是為何整理，最終半途而廢。

要是你不知道該怎麼描繪未來，可以試著分幾個層面思考，例如「家的整體樣貌、分配時間的方式、使用金錢的方式、和家人的關係、自己的情感狀態」等等。

那些把眼前的工作和任務擺在第一優先，明明很努力卻總是忐忑不安的人，就算能考慮孩子的將來，也不會規劃自己的未來，完全處於放棄思考的狀態。

或許有些人會辯稱：「我就是想像不到未來會怎樣啊！」如果是這樣的人，可以反過來從「我討厭這種生活」的角度思考，應該就能倒推出「想要的未來」了。

等未來的藍圖逐漸成形後，你就能分辨什麼是未來需要的，什麼是沒必要的。

遇到容易對物品充滿執著，捨不得放手的人，我總是提醒他們：「在放下物品時，要記得現在捨棄的物品不是『垃圾』，而是『成果物』。」

雖然只是小小的思維轉換，但光是這樣，就讓許多原本完全丟不了東西的人開心地向我報告：「今天我也清出這麼多成果物呢！」

當你描繪出自己理想的未來後，下一步就要試著了解家人期盼的未來。 《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》。圖/楓葉社提供

夫妻關係一旦陷入僵局，的確很難開口問對方「想過什麼樣的活？」，但如果平常不善整理的太太把廚房打掃整潔，丈夫一定也會注意到轉變，開始願意配合。

在互動的過程中，你也會意外發現「以前我都不知道丈夫是這麼想的」、「其實孩子覺得這個收納很難用」，慢慢察覺到自己以前都在一意孤行。

等打造出全家人都住得舒服的家後，家人之間就會產生加乘作用(synergy)，讓整個家逐漸形成「不是只有我在努力」的運作模式。

無論你是和家人同住，還是一個人生活，家都應該是最能讓你做自己，幫自己充電的地方。

一旦家成為這樣的地方，縱使再怎麼疲憊，明天依然能充滿活力，繼續奮鬥。

(本文摘錄自《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》，楓葉社出版，未經同意禁止轉載。)