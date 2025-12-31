快訊

你在哪個行星年齡？26∼35歲太陽正發光、「這年紀」土星人生無悔

楓樹林出版／ 文／miraimiku
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

依序體驗10顆行星的能量

西洋占星術是將人生的各個階段對應到行星。我們在人生旅途中，依序體驗10顆行星的能量並逐漸成長—這種思考方式稱為「行星年齡階段」或「行星發展年齡階段」（對於年齡的劃分有好幾種說法）。

本書將聚焦在月亮到土星這7顆行星，並劃分為下表所示的年齡階段與主題（71 歲以後進入天王星、海王星、冥王星這些被稱為土星外行星的年齡階段）。

首先看表格，確認「現在自己處於哪顆行星的年齡階段」吧。

圖/楓樹林出版提供
圖/楓樹林出版提供

透過瞭解行星年齡階段 來整理過去，展望未來

假設你現在42歲，代表正處於「火星年齡階段」。火星年齡階段相當於「勝負期」，在這個時期，會積極向社會展現自我個性，靠自己的雙手爭取想要的事物。運用在「太陽年齡階段」之前累積的知識與經驗，賭上自己的可能性，勇敢地去挑戰吧。如果過去一直壓抑著某些「想法」，現在正是坦誠面對自己，將其化為形體的時機。

接下來將迎來相當於「回饋期」的木星年齡階段，以及相當於「清算期」的土星年齡階段。尤其從個人行星的火星年齡階段（自我領域）到社會行星的木星年齡階段（無我境界）的轉變，是一個極為重要的轉捩點。這個階段將考驗累積至今的成長、經驗值，以及精神上成熟的「人格力量」。

透過行星年齡階段俯瞰自己的整個人生，應該能為人生下半場帶來重大的啟發與提示。想必屆時你將能更主動、更滿意地活下去。

圖/楓樹林出版提供
圖/楓樹林出版提供

尋找「未來方針」的原創練習使用方法

1.試著進行各行星年齡階段的練習

月亮年齡階段（0∼7 歲）的練習

回想幼年期的記憶，重新審視未被滿足的慾望，找出現在的自己需要的東西吧。

水星年齡階段（８∼ 15 歲）的練習

回顧校園生活，重新發掘自己的優勢吧。思考有什麼方法可以在社會上發揮這項優勢。

金星年齡階段（16∼25 歲）的練習

回想青春時期的悸動，重新發掘現在的自己所欠缺的喜悅與愛。找出屬於自己的表現方式與可以享受的興趣吧。

太陽年齡階段（26∼35 歲）的練習

重新認識自己的優勢和個性，主動採取行動來加以活用。從小小的一步開始，將其與自己的成長連結。

火星年齡階段（36 ∼ 45 歲）的練習

思考如何將累積至今的知識和經驗回饋給社會，同時採取具體的行動以實現夢想。

木星年齡階段（46 ∼ 55 歲）的練習

面對壓抑已久的真心話和衝動吧。賭上自己的可能性，鼓起勇氣展現自己，主動開拓人生。

土星年齡階段（56 ∼ 70 歲）的練習

預想今後的人生將面臨的考驗，培養應對考驗的能力。根據自己的價值觀行動，度過無悔的人生。

2.試著進行龍首的練習

龍首回歸的練習

回顧18歲、37歲、55歲時發生的事件，找出自己原本的角色和生存的意義。

最後的練習

《大人占星學：中年之後的覺醒指引》。圖/楓樹林出版提供
《大人占星學：中年之後的覺醒指引》。圖/楓樹林出版提供

重新審視自己的價值觀和人生目的，制定座右銘以度過更美好的人生。將自己的使命銘記在心，持續向前邁進。

3.重新審視所有練習，製作人生計畫表

回顧所有年齡階段和龍首的練習，將自己在各年代的狀況，以及給未來的自己的任務寫進人生計畫表中。

藉由明確各個行星年齡階段的任務，俯瞰自己的整個人生，便能獲得用來設計更美好的人生所需的提示。

(本文摘錄自《大人占星學：中年之後的覺醒指引》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

