給中年人的占星指引！月亮是內在小孩、金星是你幸福的樣貌

你應該已經在第 1 章看到人生中的主題、課題和障礙。但是，我們要如何突破和面對呢？獨自一人可能會感到不安吧。然而你擁有可靠的夥伴，那就是行星。

提供我們力量的是月亮、水星、金星、太陽、火星、木星、土星還有龍首。這些行星在星盤的位置，可以讓我們瞭解自己的特性和優勢。

10 大行星中，月亮、水星、金星、太陽、火星被稱為「個人行星」，代表你與生俱來的本質與能力。木星、土星被稱為「社會行星」，代表你在社會中後天習得的價值觀，以及邁向未來的潛在能力。瞭解這些行星的基本負責領域，專屬自己的武器吧。

★月亮

搖擺不定的情感與心情 與生俱來的本能慾望

在個人行星中，代表最私密的本質，連自己都沒察覺到的「本能慾望」，是所有思考和行動的動機＝核心。月亮也代表幼年時期的自己，也是內心深處那個尚未完全長大的內在小孩。不要逃避自己的月亮所抱持的不安和慾望，而是坦然接受，這樣才有助於提升自我肯定感。

★水星

透過溝通來拓展機會

水星教導我們如何思考與應對人生中面對的課題。透過邏輯思考能力，提供具體解決複雜問題的線索。此外，水星也會協助我們將自己的想法或感受化為語言，與他人溝通，從中獲取資訊與機會。

金星

美、愛、喜悅與幸福的感受方式 左右幸福感的行星

金星是為戀愛、興趣娛樂等人生增添華麗「色彩」的行星。當我們從現實中解放，享受某種事物，或是感受到內心的喜悅與幸福時，我們內在的金星就會全力運作。它不僅是掌握「幸福感」關鍵的行星，同時也代表藝術感性、審美感受、戀愛傾向和品味偏好等。也能成為塑造自我品牌的方向指引。

★太陽

主動散發光芒 生命力與創造力的象徵

如果說月亮是私密的自我，那麼太陽就是公開的自我。太陽代表的是「理想的自我形象」，希望別人這麼看待自己，想成為這樣的存在。也代表宏觀的人生觀和價值觀、主體性的目標意識、在社會中創造的價值、對他人的影響力。月亮、水星、金星、火星這些行星，會圍繞著太陽，塑造出「你」這個人格。

★火星

驅動自我 野性的衝動與動力

月球的本能慾望，水星的思考和語言，金星的愛和感性，太陽的目的意識。在這些基礎上，火星掌管著「實際該如何行動」。並非被動，而是主動出擊的行星（戰鬥之星），指引我們向外界展現的能力、輸出的方法，以及能夠積極主動採取行動的主題。火星也象徵憤怒、攻擊性、壓力釋放方式及性的偏好。

★木星

你內在的恩惠與希望 木星 拓展潛在的可能性

別名幸運之星的木星，其守護神是全知全能的神祇宙斯。正如字面上的意思，全知全能，是為一切帶來順風，促使擴大發展的行星。不僅揭示你內在的豐富性與潛在的可能性，同時指引你回饋社會的主題。

★土星

花時間逐漸克服 土星 努力與成長的主題

如果說木星是順風，那麼土星就是逆風。它代表在社會中受到的影響與現實上的制約、自卑感與不擅長的事物。一聽到必須克服的試煉或必須履行的責任，或許會感到壓力，但那也是成長的契機。土星會指引我們在社會中該如何行事，以及努力與鍛鍊的方向。

