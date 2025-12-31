2026年生肖事業運全解析！3生肖旺到爆 專家教你化解阻礙、抓住貴人

隨著2026年將至，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙在「旺好運」網站分享12生肖的事業運勢。他表示，每年磁場變化會影響各生肖的運程，因此他特別點出趨吉避凶的方法，協助民眾化解阻礙、抓住事業良機，迎接新一年挑戰。

生肖馬：★★☆☆☆

生肖馬為「值太歲」，俗稱本命年。同時命宮中又有「劍鋒」、「伏屍」等凶星，易遇天災人禍與各種阻力，行事須如履薄冰，謹慎小心，建議遵從上司或長輩指示，即使吃虧也可保工作順利。事業壓力沉重，勤勞付出可能勞而無功，宜保持耐心、堅守正道、多行善事，凡事步步為營，持之以恆，方能順利度過本命年的挑戰。

生肖羊：★★★☆☆

生肖羊「寡宿」入宮，容易無意間得罪他人而遭排斥，陷入孤立無援的局面，因此務必保持謙虛低調，以免引發後患；同時腳踏實地、專心一致地投入工作，仍可取得可觀的成就。「囚獄」入宮，更需安分守己、遵守法律，切勿為了快速發展而跨越規範，否則難免招致牢獄之災。

生肖猴：★★★★☆

生肖猴得「八座」吉星入宮，事業運極佳，勤勞付出即可取得好成就，公職或職業經理人亦有升遷與提升地位的機會，須把握良機。順利之餘仍應謙虛低調，增進與上級同事溝通，以免招致嫉妒或排斥。另得「天解」星加持，即便遇阻，只要信心與毅力不減，終能克服困難取得成功。但因工作繁忙，與家人相處時間可能減少，需多留心家庭交流。

生肖雞：★★★★★

生肖雞事業運勢昌旺，需持續努力向前邁進，不可鬆懈。然而犯「卷舌」口舌是非將特別多，容易與他人發生爭執，或遭暗中算計、落井下石，因此平時言行宜格外謹慎，避免無意中招惹禍端。只要堅守正道、做事光明磊落，流言與是非終將自動消散。

生肖狗：★★★★☆

生肖狗運勢頗為順暢，人緣良好，工作與事業常有貴人相助，容易取得成就，對事業發展十分有利。逢「華蓋」星入宮，靈感充沛、創造力突出，有助於開創新的業績，但切勿因此得意忘形、盛氣凌人，凡事仍宜低調謙遜。農曆三月、四月、八月及十一月運勢最為暢旺，投資容易獲利，切勿錯失良機。

生肖豬：★★★★★

生肖豬得「龍德」星照拂，貴人運旺，職位有升遷喜訊，事業順利，能獲同事協助及客戶信任，無論經商或上班族皆大有可為。若年初擬定全年目標並付諸行動，年底可收穫豐厚回報。但受「天厄」星影響，切勿自滿或居功自傲，以免招致嫉妒與阻礙，導致事情反覆波折。

生肖鼠：★★☆☆☆

生肖鼠為「沖太歲」，俗稱本命年，受多顆凶星影響，整體運勢偏低迷，事業易出枝節問題，稍不慎便可能讓對手搶占市場，需加倍努力、憑毅力克服困難。情緒波動大，工作易與同事摩擦，人際不佳，處事宜謹慎、以和為貴。全年不宜轉工或創業，建議穩守崗位，避免奔波卻一事無成。

生肖牛：★★★☆☆

生肖牛事業阻力較大，任務繁重，處事需沉著應對，不宜輕舉妄動，以免事態複雜。「陰煞」入宮，小人作祟，易遭陷害，言行須謹慎，避免給人抓把柄。幸得「月德」吉星相助，只要謹慎勤勉，即便面臨困難，也能以樂觀心態克服，必要時可借助外力。整體而言，今年不宜創業或投資，腳踏實地、安守本分。

生肖虎：★★★☆☆

生肖虎貴人運旺，事業高升，正財與偏財皆有收穫，建議主動拓展業務或開創新事業，易在貴人協助下成功。年逢「華蓋」星，靈感與創造力充沛，有助開創新業績，但不可得意忘形。受「官符」、「五鬼」影響，口舌是非多，處事須謹慎，工作宜多做事少說話，與同事保持良好溝通，以和為貴。若能謙厚待人，即可化險為夷，切記不可行險僥倖，以免觸法。

生肖兔：★★★★☆

生肖兔發展整體順暢，但受「貫索」星影響，前路仍多波折，易與同事或上司發生摩擦，凡事宜以和為貴，客觀聽取他人意見。上半年阻滯較多，須步步為營、奉公守法，防止一事無成。幸得「太陰」星相助，危難時可獲貴人援助，事業上會出現強大的競爭對手，需加倍努力並靈活應對，方能順利突破困境。

生肖龍：★★★☆☆

生肖龍沖犯喪門吊客星，宜少探病、避免食用喪食，可多參加喜事，一喜破三災。工作上波折較多，須循規蹈矩，凡事以和為貴，避免招致上司、同事或顧客投訴，否則事業努力可能徒然。年中阻滯最多的月份為農曆正月、四月及十一月，務必提高警覺、沉著應變，才能防止功虧一簣。

生肖蛇：★★★★★

生肖蛇整體運勢良好，但切勿驕傲，以防破敗與小人暗算。行事宜低調謹慎，減少破綻與缺點，避免陷入困境。工作上阻礙較多，身邊小人增加，閒言是非多，背後暗箭難防。幸得「太陽」星入宮，中途可獲貴人相助，事業鴻圖大展，雖過程一波三折，終可得以解決，化險爲夷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

