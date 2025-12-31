快訊

天生學霸！「3大星座」讀書最強 不用逼也能拿高分

聯合新聞網／ 安妞星座
很會念書示意圖。 圖／AI生成
讀書這件事，有時候真的不得不信「天賦」！明明坐在同一間教室，有些人讀得死去活來才及格，有些人卻像開了外掛一樣，隨便翻翻書就能拿高分。這不僅僅是智商的差別，更關乎每個人獨特的「大腦運作模式」。有的星座靠的是過目不忘的記憶力，有的則是擁有精密的邏輯分析網，甚至有人是靠「直覺」就能猜對答案。想知道你家小孩或是你自己，是不是那個被文昌帝君點名的幸運兒嗎？快來看看這份「學霸排行榜」，揭開那些拿獎學金拿到手軟的人，背後隱藏的星盤秘密！

TOP 3：水瓶座

水瓶座的聰明，不是那種乖乖牌的聰明，而是一種「看透本質」的智慧。水瓶座非常討厭死讀書，如果要他們硬背一堆沒意義的年份或公式，水瓶座可能會直接睡著；但只要讓他們抓到了背後的「邏輯」與「規律」，這樣的學習速度會瞬間超越所有人！水瓶座擁有一種「外星人」般的跳躍性思維，他們擅長用獨特的方式去理解複雜的理論，往往能找出比老師教的更快速的解題捷徑。在理科或需要創新思考的科目上，水瓶座簡直是神一般的存在。他們讀書不為了討好誰，而是為了滿足自己對真理的探索，這種輕鬆寫意就能考好的實力，常讓旁人覺得：「這傢伙明明沒在唸書，為什麼又是第一名？」簡直是深藏不露的鬼才。

TOP 2：處女座

如果說第一名靠的是天賦，那處女座靠的就是令人肅然起敬的「精準度」與「完美主義」。打開處女座的課本或筆記，你絕對會被嚇到——那個字跡工整度、螢光筆的配色邏輯，根本可以直接拿去印刷出版了！處女座讀書不是讀過去就好，而是會像掃雷一樣，把每一個細節、每一個可能的陷阱都挖出來搞懂。受到守護星水星的加持，處女座擁有超強的邏輯分析能力，他們不容許自己有任何「模糊地帶」，不懂的一定要問到懂為止。這種近乎強迫症的嚴謹態度，讓你們在考試時幾乎不會犯粗心的錯誤。對處女座來說，高分不是運氣，而是精密計算後的必然結果，他們是那種穩紮穩打、讓老師最放心的模範生。

TOP 1：雙子座

你有沒有遇過一種同學，平常看他都在打球、聊天、滑手機，結果一發考卷下來竟然是一百分？沒錯，這種讓人羨慕又嫉妒的「天生學霸」通常都是雙子座！他們的優勢在於那個轉速快到不可思議的「雙核心大腦」，對於新知識的吸收力簡直像海綿吸水一樣，老師講過一遍他們就聽懂了，根本不需要死記硬背。雙子座最強的地方是「舉一反三」，他們擅長把枯燥的課本內容變成有趣的邏輯遊戲，對雙子座來說，考試不是壓力，而是一場證明自己有多聰明的挑戰賽。加上天生好奇心旺盛，涉獵的範圍極廣，這種「雜學王」的特質當表現在寫作文或申論題時，總能寫出讓改卷老師眼睛一亮的獨特觀點，拿高分簡直是輕輕鬆鬆，完全是靠天賦吃飯的資優生代表！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

處女座 水瓶座 雙子座

