快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

開春就脫單？1月愛情運最旺TOP3星座 桃花爆棚、被愛包圍

科技紫微網／ 科技紫微網
1月愛情運勢TOP3星座：被愛包圍！開春桃花誰最旺？(圖片來源：Shutterstock)
1月愛情運勢TOP3星座：被愛包圍！開春桃花誰最旺？(圖片來源：Shutterstock)

1月的愛情星象關鍵字是「主動、選擇、信任」。有人桃花滿到要挑、有人感情甜到想定下來；但也有些星座需要把話說清楚，別讓誤會拖慢關係。想在新年第一個月就迎來好消息？本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

TOP 3｜天蠍座

單身的天蠍座
這個月的你只要願意主動，桃花就會跟著動起來。特別適合業務型、常在外奔走的人，容易遇見做事俐落、帶點健康小麥肌感的對象，一來電就很有「可以試試看」的感覺；若你是久坐辦公室型，也有機會透過網路或社群結識聊得來的人。關鍵提醒：別只等緣分敲門，主動開場才有後續。

有伴侶的天蠍座
甜蜜指數上升，是「互相依賴」的幸福月。一起聊運動、旅遊或未來計畫，能讓你們更有共同方向；已婚者只要避免捕風捉影、別用非黑即白的方式解讀對方，就能把信任感穩穩養回來，感情會越走越踏實。

TOP 2｜獅子座

單身的獅子座
上、中旬桃花特別亮！你與自信、有魄力、耐看型的對象很有緣，工作場合或休閒活動都可能直接遇到「值得認識的人」。記得把心情保持愉悅，你的光一亮，緣分就靠近。小提醒：月底桃花略降溫，別在那時用力追，改成收斂、觀察更有利。

有伴侶的獅子座
驚喜連連、黏而不膩，你會明顯感覺對方更依戀你、也更願意分享日常。若是已婚或同居型關係，容易被柴米油鹽沖淡浪漫，建議刻意安排「聊天時段」：多談未來計畫與生活隨想，別讓沉默把熱度偷走。

TOP 1｜雙魚座

單身的雙魚座
桃花多多、牽手機率極高，但同時也容易「選到眼花」。沒戀愛經驗的人，適合把1月當成累積戀愛學分的月份，多接觸不同類型的人，慢慢確認自己真正想要什麼；有戀愛經驗的人，反而更適合慢慢挑，優先選擇溫柔體貼、同理心強的對象，會讓你談得更安心、更長久。

有伴侶的雙魚座
甜蜜度很穩，偶爾小吵也只是調味，不會傷到感情根基。戀愛初期者多約會、多聊新鮮趣聞，有助於快速加深了解；戀愛長跑者在下旬特別有機會談婚論嫁（家人朋友助攻超強）。已婚者注意：長輩或孩子的因素容易影響情緒，先安撫再溝通，關係就能更順。

【延伸閱讀】

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

他如何看待你？是友情還是愛情？

科技紫微網

獅子座 戀愛 桃花

延伸閱讀

揮別窮忙！2026上半年「財運最旺的5個星座」準備迎接財神爺

從不服老！這些星座越活越年輕…土象只有她上榜「外表凍齡」

三星座需要大劑量誇讚！天蠍有誇有進步、第一名「誇我應該的」

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

相關新聞

唐綺陽2026上半年運勢出爐！ 誰大翻身、誰要小心一次看

2026年為火象元年，充滿火象能量的生命力與爆發力，有機會更新自我，成為新的自己。2026上半年整理內部進行調整，需花時間面對處理。2026下半年整體氛圍熱鬧積極，渴望表達自我感受、勇敢做自己，想做甚麼就去做，顯化的速度會比以往快很多，對於勇敢冒險、有能量的人來說，理想能夠被支持、具有影響力，有一飛衝天的機會。一月至三月，掌握事情啟動與推進的契機，適合開發新計劃與展開行動。三月至六月，進入修正與調整期，事情穩固成長與修正策略，檢視哪些計劃可執行抑或需停損或加強優化。明年人際能量流動大，接受人際關係的變化，關係不再是被動等待，而是主動建立與創造機會，掌握人脈與合作能量是上半年重要任務，積極主動與冒險能創造財運與機會，過於保守容易錯失火象年主要趨勢。

開春就脫單？1月愛情運最旺TOP3星座 桃花爆棚、被愛包圍

1月的愛情星象關鍵字是「主動、選擇、信任」。有人桃花滿到要挑、有人感情甜到想定下來；但也有些星座需要把話說清楚，別讓誤會拖慢關係。想在新年第一個月就迎來好消息？本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

12星座元月運勢解析！射手桃花強、摩羯事業旺、兩星座遇見貴人

今(31)日就是跨年夜，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享2026年12星座1月運勢重點提醒。1月星象充滿「重組」與「突破」的意味，巨蟹座滿月揭開感性的序曲，在追求理想的路上，家人的支持與內心的安定，才是最強大的後盾。月底海王星移位，也象徵從想像走向行動。新的一年馬上登場，快看看12星座該注意哪些重點，迎接新一年的考驗。建議同時參考太陽、上升星座

火馬年生肖財運(下)／猴投資傳產、雞偏財旺、「這動物」財多身弱年

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。 由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

火馬年生肖財運(上)／牛開源節流、兔短線有財、「這動物」多拜財神

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。 由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

太歲星發威！「四大生肖」火馬年事業面臨考驗…責任越大、壓力越大

馬上就年末了，紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，2026年太歲星影響四類生肖人事業轉變與發展。從紫微斗數來看，太歲星並非單純吉凶，而是一顆「啟動與驗收」並行的星曜。太歲所到之處，事情必然發生，差別在於結果是壓力、突破，或水到渠成，關鍵取決於前三年的累積。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。