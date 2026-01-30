感情裡被傷過、失望過！「5星座」不改初心仍相信愛情

感情裡變數很大，所以有時候容易上當吃虧，一次兩次倒也可以樂觀對待，如果老是如此那該如何是好？科技紫微網即將為大家盤點的，就是那些感情裡屢次吃虧也不改初心的星座們，看看他們都是怎麼想的？

牡羊座

牡羊座是個很容易快樂的星座，不是真的快樂很多，而是計較很少。一些事情也都得過且過，就算屢次都吃虧他們都無所謂，而且他們也一直覺得「不忘初心」才能方得始終。

金牛座

金牛座的固執在這裡也變成了一個被人稱「歎」的褒義詞，感情裡也是如此的固執，吃虧也變得不算什麼。因為喜歡所以很多對方的缺點都能忽略，「我愛你更多」是金牛座喜歡一個人的常態。

處女座

處女座對感情還是很堅守的態度，且有一定程度上的自我犧牲精神。在感情裡吃虧上當也在所不惜，為的是繼續朝著明天的幸福飛奔而去，始終帶著最初的那一份熱忱。

射手座

對射手座來說，感情裡吃虧與否不重要，重要的是能否可以和自己喜歡的人在一起。為了愛情可以一再容忍、一再退讓。所以被射手座喜歡的人也是幸福的，要學會好好珍惜。

摩羯座

摩羯座是那種「不見黃河心不死」的類型，卻也經常會有出現「撞了南牆不回頭」的狀態。吃虧什麼的他們完全不在乎，只要是追隨著心中的目的前往，就可以忍辱負重，一直擁有著最初的那份心。

