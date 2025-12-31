12星座元月運勢解析！射手桃花強、摩羯事業旺、兩星座遇見貴人

今(31)日就是跨年夜，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享2026年12星座1月運勢重點提醒。1月星象充滿「重組」與「突破」的意味，巨蟹座滿月揭開感性的序曲，在追求理想的路上，家人的支持與內心的安定，才是最強大的後盾。月底海王星移位，也象徵從想像走向行動。新的一年馬上登場，快看看12星座該注意哪些重點，迎接新一年的考驗。建議同時參考太陽、上升星座

▍白羊座

重點：個人狀態、壓力調整

一月是白羊重新認識自己的月份。想法更敏銳，但外界期待也帶來壓力，適合減少無效社交、專注真正重要的目標。月中後行動力回溫，事情開始推進。

好運金句： 放下舊擔心，自信就是你今年最強的底氣。

▍金牛座

重點：財運、關係經營

財務與合作需重新盤點，避免情緒化決策。伴侶關係適合談實際規劃，月底有貴人帶來新財源。

好運金句： 穩住情緒，好運自然跟上。

▍雙子座

重點：學習、人際、桃花

資訊量大但易分心，分段處理最有效。社交活躍，單身者有不錯的脫單機會。

好運金句： 猶豫留在去年，勇敢迎接新可能。

▍巨蟹座

重點：家庭、事業平衡

情緒起伏明顯，家庭議題需要耐心處理。事業在月中後出現表現機會，專業度被看見。

好運金句： 溫柔對自己，一切會慢慢到位。

▍獅子座

重點：魅力、工作表現

人氣與桃花同步上升，但工作細節需多留意。創意計畫有機會獲得支持。

好運金句： 穩住步伐，你本來就站在舞台中央。

▍處女座

重點：健康、貴人運

別過度要求完美，調整作息最重要。長輩或前輩的建議對你特別有幫助。

好運金句： 放過自己，好運才進得來。

▍天秤座

重點：感情、開支管理

感情關係需要重新拿回平衡，財務避免衝動消費。下旬社交運轉強。

好運金句： 剪掉糾結，生活會更輕盈。

▍天蠍座

重點：工作、財務策略

職場互動火花多，學會分工更有利。投資宜保守，月底有突破性進展。

好運金句： 放下執念，力量反而更大。

▍射手座

重點：壓力調整、桃花

溝通需謹慎，避免誤會。桃花活躍，學習與旅行場合特別有緣。

好運金句： 跨出一步，世界就打開。

▍摩羯座

重點：事業、健康

新年主場，責任加重但也被看見。注意勞逸平衡，月中後有重要任務上門。

好運金句： 別再懷疑，你已經準備好了。

▍水瓶座

重點：人際、生活轉變

魅力提升，人際順暢，但內心渴望改變。建議循序調整，不必一次到位。

好運金句： 做自己，就是最好的選擇。

▍雙魚座

重點：心靈整理、感情

逐漸走出迷茫，適合把夢想落實。感情需觀察，不急著下定論。

好運金句： 看清方向，每一步都算數。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

