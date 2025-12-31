唐綺陽2026上半年運勢出爐！ 誰大翻身、誰要小心一次看

2026年為火象元年，充滿火象能量的生命力與爆發力，有機會更新自我，成為新的自己。2026上半年整理內部進行調整，需花時間面對處理。

2026下半年整體氛圍熱鬧積極，渴望表達自我感受、勇敢做自己，想做甚麼就去做，顯化的速度會比以往快很多，對於勇敢冒險、有能量的人來說，理想能夠被支持、具有影響力，有一飛衝天的機會。

一月至三月，掌握事情啟動與推進的契機，適合開發新計劃與展開行動。三月至六月，進入修正與調整期，事情穩固成長與修正策略，檢視哪些計劃可執行抑或需停損或加強優化。

明年人際能量流動大，接受人際關係的變化，關係不再是被動等待，而是主動建立與創造機會，掌握人脈與合作能量是上半年重要任務，積極主動與冒險能創造財運與機會，過於保守容易錯失火象年主要趨勢。

土象星座(金牛、處女、魔羯)

水逆在風象宮位，舊事容易被重提，當心打亂自身節奏，面對突發狀況，請先提前做好心理準備。受到無形壓力或勢力的影響，更新自我、以全新的樣貌來面對，務必從善如流。

風象星座(雙子、天秤、水瓶)

以新的形象示人，帶來擴張的機會，工作有機會跨領域。受土星、海王星影響，需要面對人際關係帶來的壓力，若處理得當也是飛升的機會。水逆期間凡事需親力親為，當心過度勞累。

火象星座(牡羊、獅子、射手)

受天王、冥王星的影響，面對人際關係的驟變，要勇於接受挑戰與變化。土星、海王星影響，需適時地收斂自己，承擔更大的責任。水逆期間，處理內部、家庭問題，經手大錢，要小心注意投資。

水象星座(巨蟹、天蠍、雙魚)

內在與思維改變，有升遷機會與全新理財方式。受土星、海王星影響，在工作、金錢與身體，需實質耕耘與投入，無法假手他人。木星的影響，三月迎接努力的成果，水逆將有機會與老朋友見面，與過去事務有密切連結。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

