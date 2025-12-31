快訊

唐綺陽2026上半年運勢出爐！ 誰大翻身、誰要小心一次看

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

2026年為火象元年，充滿火象能量的生命力與爆發力，有機會更新自我，成為新的自己。2026上半年整理內部進行調整，需花時間面對處理。

2026下半年整體氛圍熱鬧積極，渴望表達自我感受、勇敢做自己，想做甚麼就去做，顯化的速度會比以往快很多，對於勇敢冒險、有能量的人來說，理想能夠被支持、具有影響力，有一飛衝天的機會。

一月至三月，掌握事情啟動與推進的契機，適合開發新計劃與展開行動。三月至六月，進入修正與調整期，事情穩固成長與修正策略，檢視哪些計劃可執行抑或需停損或加強優化。

明年人際能量流動大，接受人際關係的變化，關係不再是被動等待，而是主動建立與創造機會，掌握人脈與合作能量是上半年重要任務，積極主動與冒險能創造財運與機會，過於保守容易錯失火象年主要趨勢。

土象星座(金牛、處女、魔羯)

水逆在風象宮位，舊事容易被重提，當心打亂自身節奏，面對突發狀況，請先提前做好心理準備。受到無形壓力或勢力的影響，更新自我、以全新的樣貌來面對，務必從善如流。

風象星座(雙子、天秤、水瓶)

以新的形象示人，帶來擴張的機會，工作有機會跨領域。受土星、海王星影響，需要面對人際關係帶來的壓力，若處理得當也是飛升的機會。水逆期間凡事需親力親為，當心過度勞累。

火象星座(牡羊、獅子、射手)

受天王、冥王星的影響，面對人際關係的驟變，要勇於接受挑戰與變化。土星、海王星影響，需適時地收斂自己，承擔更大的責任。水逆期間，處理內部、家庭問題，經手大錢，要小心注意投資。

水象星座(巨蟹、天蠍、雙魚)

內在與思維改變，有升遷機會與全新理財方式。受土星、海王星影響，在工作、金錢與身體，需實質耕耘與投入，無法假手他人。木星的影響，三月迎接努力的成果，水逆將有機會與老朋友見面，與過去事務有密切連結。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

人際關係 土象星座 水逆 能量 土星 唐綺陽

開春就脫單？1月愛情運最旺TOP3星座 桃花爆棚、被愛包圍

1月的愛情星象關鍵字是「主動、選擇、信任」。有人桃花滿到要挑、有人感情甜到想定下來；但也有些星座需要把話說清楚，別讓誤會拖慢關係。想在新年第一個月就迎來好消息？本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

12星座元月運勢解析！射手桃花強、摩羯事業旺、兩星座遇見貴人

今(31)日就是跨年夜，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享2026年12星座1月運勢重點提醒。1月星象充滿「重組」與「突破」的意味，巨蟹座滿月揭開感性的序曲，在追求理想的路上，家人的支持與內心的安定，才是最強大的後盾。月底海王星移位，也象徵從想像走向行動。新的一年馬上登場，快看看12星座該注意哪些重點，迎接新一年的考驗。建議同時參考太陽、上升星座

火馬年生肖財運(下)／猴投資傳產、雞偏財旺、「這動物」財多身弱年

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。 由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

火馬年生肖財運(上)／牛開源節流、兔短線有財、「這動物」多拜財神

2026赤馬紅羊之說來添亂，再加上川普的關稅政策，讓整個世界鬧得沸沸揚揚。丙午馬年火旺是事實，因此脾氣暴躁和事務變動快速。而劫財星超旺也是事實，因此宜謹慎理財與步步為營。 由於五行獨旺，導致其他五行枯竭，形同資源枯竭更是事實。但這些存在的事實，反而成為了強而有力的開運能量，於是乎機會出現了先掌握，先營造短線財利機會再說；而只要能化劫財為生財，馬年的財富更加可觀。

太歲星發威！「四大生肖」火馬年事業面臨考驗…責任越大、壓力越大

馬上就年末了，紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，2026年太歲星影響四類生肖人事業轉變與發展。從紫微斗數來看，太歲星並非單純吉凶，而是一顆「啟動與驗收」並行的星曜。太歲所到之處，事情必然發生，差別在於結果是壓力、突破，或水到渠成，關鍵取決於前三年的累積。

