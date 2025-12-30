惹不得「四大星座」一生氣就炸！白羊吼出來、他什麼難聽的話都敢說
有些人平常看起來好相處，但若是你踩到雷點，他們會直接發怒，速度讓人措手不及。搜狐網分享，以下這幾個星座，就是屬於「平時沒事，惹到就出事」的類型，他們界線分明，雷點也明確，和他們相處之道其實很簡單：別亂踩線就好。
白羊座／忍不住 當場吼完就算了
白羊座情緒反應一向很即時，開心不藏、火氣也不藏。被惹到時，可能當場就炸，但吼完、講開了，心情也跟著歸零。他們不是記仇型，只是受不了憋著，有話直說反而最好相處。
獅子座／自尊受傷 立刻重砲開轟
獅子座最在意的其實不是輸贏，而是尊重。平常氣場穩、脾氣不小，但只要感覺被當眾否定或踩到自尊，情緒立刻上線。相處秘訣很簡單：別硬碰硬，給足面子，獅子其實很好說話。
射手座／失去耐心 說話很難聽
射手座日常看起來沒什麼脾氣，但一被限制自由、被念太多，耐心就會瞬間歸零。情緒上來時說話很直，不一定是故意傷人，只是懶得修飾。給空間、少控制，他反而會自己冷靜下來。
雙子座／翻臉如翻書 直接冷暴力
雙子座不一定大發雷霆，但情緒一變，態度轉冷超有感。前一秒聊天，下一秒已讀不回，讓人滿頭問號。其實他們只是對氣氛很敏感，話說對了是朋友，說錯了就先保持距離。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言