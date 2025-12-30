快訊

惹不得「四大星座」一生氣就炸！白羊吼出來、他什麼難聽的話都敢說

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為發脾氣示意圖。圖/AI生成
有些人平常看起來好相處，但若是你踩到雷點，他們會直接發怒，速度讓人措手不及。搜狐網分享，以下這幾個星座，就是屬於「平時沒事，惹到就出事」的類型，他們界線分明，雷點也明確，和他們相處之道其實很簡單：別亂踩線就好。

白羊座／忍不住 當場吼完就算了

白羊座情緒反應一向很即時，開心不藏、火氣也不藏。被惹到時，可能當場就炸，但吼完、講開了，心情也跟著歸零。他們不是記仇型，只是受不了憋著，有話直說反而最好相處。

獅子座／自尊受傷 立刻重砲開轟

獅子座最在意的其實不是輸贏，而是尊重。平常氣場穩、脾氣不小，但只要感覺被當眾否定或踩到自尊，情緒立刻上線。相處秘訣很簡單：別硬碰硬，給足面子，獅子其實很好說話。

射手座／失去耐心 說話很難聽

射手座日常看起來沒什麼脾氣，但一被限制自由、被念太多，耐心就會瞬間歸零。情緒上來時說話很直，不一定是故意傷人，只是懶得修飾。給空間、少控制，他反而會自己冷靜下來。

雙子座／翻臉如翻書 直接冷暴力

雙子座不一定大發雷霆，但情緒一變，態度轉冷超有感。前一秒聊天，下一秒已讀不回，讓人滿頭問號。其實他們只是對氣氛很敏感，話說對了是朋友，說錯了就先保持距離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 生氣

相關新聞

惹不得「四大星座」一生氣就炸！白羊吼出來、他什麼難聽的話都敢說

有些人平常看起來好相處，但若是你踩到雷點，他們會直接發怒，速度讓人措手不及。搜狐網分享，以下這幾個星座，就是屬於「平時沒事，惹到就出事」的類型，他們界線分明，雷點也明確，和他們相處之道其實很簡單：別亂踩線就好。

「三大星座」火馬年注意健康！巨蟹恐遇腸胃問題、他情緒多到失眠

除了打拚事業外，更要注重健康，才能迎向更美好的未來。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個2026年要注意健康的星座，請參考太陽、上升星座。

個性造英雄…「這些星座」創業比別人容易成功！巴菲特、黃仁勳、郭台銘上榜

雖然大家在創業的路上是公平的，每個人都有機會成功，但你知道有些星座天生就比別人多一點機會，可能是因為個性，也可能是因為自身的魅力，看看以下的例子。

其實你是「備胎」？看穿12星座渣男渣女…火象人間蒸發、水象訴苦才找你

有時候你覺得對方在跟你曖昧，殊不知他只是把你當備胎而已。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』你以為在曖昧，其實只是備胎｜12星座一次講清楚！有看有保佑🙏」，快來看看你的心儀對象的行為有沒有符合吧！請參考太陽、月亮星座。

2026太歲坐命宮！這生肖超有感「風險在身邊」車子誤點、小事鬧很大

2026丙午年，太歲星坐在「午」，正好落在生肖馬的命宮。紫微斗數 一點通 姚本軍 分享，太歲在命宮，2026年生肖馬的人會超級有感，不是單純凶，也不是單純吉，有點像是「把人生的音量旋鈕轉到最大」、「命運直接對你說話」。

哨子成絕響！正義感爆棚5星座「你不對我就要說」…曹西平水瓶座上榜

水瓶座的曹西平，在演藝圈幾十年，那個標誌性的哨子和直言不諱的性格，其實就是水瓶座最核心的樣貌：「我不一定要你喜歡我，但我一定要告訴你，這件事不對。」這種正義感，往往會讓身邊的人感到尷尬或不舒服，但在這個冷漠的年代，我們反而需要這種敢於管閒事的硬脾氣 。除了水瓶座，這四個星座的正義感也同樣爆表。

