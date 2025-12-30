惹不得「四大星座」一生氣就炸！白羊吼出來、他什麼難聽的話都敢說

有些人平常看起來好相處，但若是你踩到雷點，他們會直接發怒，速度讓人措手不及。搜狐網分享，以下這幾個星座，就是屬於「平時沒事，惹到就出事」的類型，他們界線分明，雷點也明確，和他們相處之道其實很簡單：別亂踩線就好。

白羊座／忍不住 當場吼完就算了

白羊座情緒反應一向很即時，開心不藏、火氣也不藏。被惹到時，可能當場就炸，但吼完、講開了，心情也跟著歸零。他們不是記仇型，只是受不了憋著，有話直說反而最好相處。

獅子座／自尊受傷 立刻重砲開轟

獅子座最在意的其實不是輸贏，而是尊重。平常氣場穩、脾氣不小，但只要感覺被當眾否定或踩到自尊，情緒立刻上線。相處秘訣很簡單：別硬碰硬，給足面子，獅子其實很好說話。

射手座／失去耐心 說話很難聽

射手座日常看起來沒什麼脾氣，但一被限制自由、被念太多，耐心就會瞬間歸零。情緒上來時說話很直，不一定是故意傷人，只是懶得修飾。給空間、少控制，他反而會自己冷靜下來。

雙子座／翻臉如翻書 直接冷暴力

雙子座不一定大發雷霆，但情緒一變，態度轉冷超有感。前一秒聊天，下一秒已讀不回，讓人滿頭問號。其實他們只是對氣氛很敏感，話說對了是朋友，說錯了就先保持距離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

