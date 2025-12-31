太歲星發威！「四大生肖」火馬年事業面臨考驗…責任越大、壓力越大
馬上就年末了，紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，2026年太歲星影響四類生肖人事業轉變與發展。從紫微斗數來看，太歲星並非單純吉凶，而是一顆「啟動與驗收」並行的星曜。太歲所到之處，事情必然發生，差別在於結果是壓力、突破，或水到渠成，關鍵取決於前三年的累積。
生肖馬／外界期待升高 讓實力說話
2026年太歲臨命，事業重點在於角色與定位是否站得住腳。外界期待與檢視同步升高，容易被推上前線或被要求為過往決策負責。若基礎穩固，忙碌反而帶來認可；若準備不足，壓力與質疑感會明顯放大，宜回歸專業本質。
生肖鼠／變數增加 不要衝動拍板
太歲對沖，使事業易受外在環境、合作關係與行程變動影響。機會看似增加，但不確定性也高，洽談與合約細節需格外謹慎，適合動中求變，不宜衝動拍板。
生肖狗／別為了短利 承擔過高風險
太歲偏沖，事業與金錢連動性放大，錢的流動會變快。過往經營模式將被檢驗，最忌諱為了短期利益而承擔過高風險，要特別留意合約、分紅與投資判斷，2026年財富若未落袋為安，可能就是失去。
生肖虎／被點名上台 壓力也變大
太歲影響官祿位，有機會升遷、轉職或責任變動。這一年是「有機會被看見、被點名」的時期，舞台被照亮的同時，壓力也加重，若實力夠就上場發光，但若逃避敷衍，問題反而被放大，可能會消耗自己。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
