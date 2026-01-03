天選人氣王！3星座充滿魅力...獅子自信放光芒、第一名沒人猜得到

人際相處中，某些人因為獨特的個人特質，會特別吸引他人注意。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個充滿魅力、人氣爆棚的星座，快來看看他們都有什麼特質吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 天秤座／溫柔浪漫 相處自在

天秤座是一個相處起來讓人非常舒服的星座，他很清楚對方想要什麼互動模式，拿捏得剛剛好，情商非常高，且會知道開玩笑的尺度，不會開得太過火，自然人氣居高不下。

TOP2 獅子座／自信光芒 引人注意

獅子座的人生來就充滿熱情，只要看到他就覺得像是小太陽，很容易吸引別人跟他相處，而且獅子座對朋友非常好，很大方、喜歡跟大家分享很多事情，加上獅子座幽默感很強，無論聊什麼事情都能讓人感到愉快。

TOP1 天蠍座／迷人風采 深度幽默

天蠍座有一種讓人看不透的神祕感，不像獅子的坦蕩，反而是神秘感更加吸引人，且天蠍非常記得恩情，記性非常好，如果對他好，他可能會給你十倍甚至二十倍的回饋，並會對身旁的人特別照顧。

