「三大星座」火馬年注意健康！巨蟹恐遇腸胃問題、他情緒多到失眠

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個2026年要注意健康的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個2026年要注意健康的星座。圖／AI生成

除了打拚事業外，更要注重健康，才能迎向更美好的未來。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個2026年要注意健康的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 巨蟹座／夏天要注意腸胃問題

巨蟹座要特別留意夏天的到來，容易因為家務繁雜，容易因為情緒不好導致腸胃分泌亂，要特別注意情緒控管的問題，特別明年三次水逆都在水象星座，在照顧家人的同時，也要照顧好自己的心情，做選擇時都要從自身出發，此外更要注意飲食規律，保護好腸胃。

TOP2 雙魚座／情緒多、注意睡眠

雙魚座之所以睡眠差，是因為正處於想提升自己、認識自己的過程，尤其在2月26日到3月21日，這段時間是水逆，作息要更穩定，就算不睡著也要躺著休息。

TOP1 牡羊座／下半年壓力山大

牡羊座因為要蛻變，今年壓力就很大了，如果一直累積壓力沒有消化，在睡眠、消化、代謝、心情都會不好，容易出現發炎的症狀，尤其在7月到9月，更要審視自己、做好情緒轉換。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

