哨子成絕響！正義感爆棚5星座「你不對我就要說」…曹西平水瓶座上榜

聯合新聞網／ 澤誼老師
藝人曹西平。聯合報資料照片
藝人曹西平。聯合報資料照片

看到曹西平過世的新聞，我第一個聯想到的詞不是藝人，而是「哨兵」角色，有趣的模樣！。

水瓶座的曹西平，在演藝圈幾十年，那個標誌性的哨子和直言不諱的性格，其實就是水瓶座最核心的樣貌：「我不一定要你喜歡我，但我一定要告訴你，這件事不對。」這種正義感，往往會讓身邊的人感到尷尬或不舒服，但在這個冷漠的年代，我們反而需要這種敢於管閒事的硬脾氣 。除了水瓶座，這四個星座的正義感也同樣爆表。

相關星座，建議參考太陽、上升和火星星座。

★水瓶座：專門挑戰惡霸的反骨

水瓶座的正義感，就是一種天生的叛逆 。看到有人仗勢欺人、在那邊耍惡霸，水瓶的雷達就會瞬間啟動。他們不看你是誰，也不管你有多少資源，只要你做得不對，水瓶就是那種會直接站出來戳破你假象的人。對他們來說，為了真理而孤獨，比為了群體而虛偽要自在多了 。

★天秤座：討厭秩序被破壞的不平衡

他們的正義感是建立在「平衡」上的 。天秤最討厭那種破壞公平、搞亂遊戲規則的人 。在一個群體裡，如果有人想要打破平衡、搞特權，天秤會展現出一種嘲諷的的態度，透過他們自己的方式，去把那個秩序拉回來 。他們並不是愛管，而是受不了那個歪掉的感覺 。

★牡羊座：大哥大姊心態的保護傘

牡羊座的正義感來自於一種很純粹的英雄主義：不要欺負弱小 。牡羊有一種天生的大哥/大姊頭心態，只要他覺得你是自己人，或是你真的很弱、很無助，他就會自動張開那把巨大的保護傘 。雖然有時候看起來有點英雄主義式的虛榮，但當真的需要有人衝在最前面翻桌的，通常都是牡羊座 。

★摩羯座：絕對守法的模範生

摩羯座的正義感沒那麼熱血，甚至有點冷冰冰，因為他們追求的是「守法」與「規矩」。摩羯是非常認命的，他們覺得既然大家說好了規則，就該照著走。那種走捷徑、不排隊的人，在摩羯眼裡就是一種對社會責任的逃避。他們會用一種極致的自律和冷漠，去讓那些不守規矩的人知道：規矩就是規矩，沒得商量 。

★處女座：熱衷多管閒事的修補匠

處女座的正義感通常被誤解為龜毛，但說穿了就是「多管閒事」。他們看到哪裡不對勁、哪裡出bug，就是忍不住要過去修一下。與其在那邊喊口號，處女座寧可每天一丁一點地把錯誤修正過來。這種正義感雖然瑣碎、煩人，但卻是讓這個世界能繼續運作、不至於分崩離析的關鍵細節 。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

曹西平 水瓶座 星座

澤誼老師

