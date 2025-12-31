揮別不順！3生肖命格明年更好...猴頂住壓力、他谷底反彈
度過了2025年，哪一個生肖的運勢明年會更好呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個揮別不順、明年會更好的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP3 生肖虎（農曆12月生）／木困寒土 火局翻身
屬虎的人在2025運勢非常卡，相刑把他困住，在運勢裡動彈不得。但因為2026丙午年的陽火可以推動他的運勢，所以可以讓他破繭而出，把運勢打開，在明年無論是資源、舞台還是人氣都會同步提升。
TOP2 生肖猴（農曆10月生）／金寒遇火 壓力成機
2025因為相刑的影響，他整年的壓力都非常大，左右不是人，做什麼都不對。明年一樣是火很旺，可以把寒金融化，鍛鍊成器，只要頂住壓力，就能成為推力讓事業更加進步、取得更大的成就。
TOP1 生肖豬（農曆11月生）／寒水逢火 運勢解凍
今年屬豬的人什麼事情都是「變」，讓他措手不及，可是到了2026年，寒水碰到火，解凍原本冰封的運勢，解封後他會應變、順勢。例如AI爆發後，他經過不斷學習，發現原來走的路不通，但轉了一個彎後，順了勢，反而谷底反彈、成功破局。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
