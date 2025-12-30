快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

2026太歲坐命宮！這生肖超有感「風險在身邊」車子誤點、小事鬧很大

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為太歲年，生肖馬狀況一堆示意圖。圖／AI生成
圖為太歲年，生肖馬狀況一堆示意圖。圖／AI生成

2026丙午年，太歲星坐在「午」，正好落在生肖馬的命宮。紫微斗數 一點通 姚本軍 分享，太歲在命宮，2026年生肖馬的人會超級有感，不是單純凶，也不是單純吉，有點像是「把人生的音量旋鈕轉到最大」、「命運直接對你說話」。

老師說，這一年，屬馬的人註定無法低調，人生節奏超快，事情來得又快又猛，毫無緩衝。好事不會慢慢來，壞事也毫無徵兆，計畫趕不上變化，是生肖馬在丙午年常見狀態，一整年都在「動中生變」。

老師提醒，馬要特別要留意與移動、交通、行程相關的狀況，像車輛臨時故障、高鐵誤點、被迫改變路線，甚至行程中小驚嚇接連出現。馬不見得真出事，只是老天要提醒你「風險在身邊」。

2026年馬容易被聚焦名譽問題，「明明小事情，卻鬧很大」，可能馬一句無心之言、一個無心的態度，都容易被放大解讀，甚至引發誤會，看起來有點倒楣，但其實因為太歲年少了灰色地帶。

身體方面，馬2026年常見過勞問題，小意外、小傷、小毛病反覆出現，也是要提醒馬別再硬撐，正視身體狀態，該休息就休息。

老師表示，換個角度來看，太歲在命宮，也是「強制轉彎年」。那些你早已不適合、卻硬撐的狀態，在2026年終於被打斷，看似很倒楣，但其實也許不是壞事，這是太歲年老天爺用外力幫馬按下停止鍵。

代表藝人：小S孫燕姿濱崎步、成龍、黎明、林青霞

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖 小S 孫燕姿 林青霞 濱崎步

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：雙子視危機為轉機、獅子工作成果亮眼、天秤感情魅力大增

男朋友首選！脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 總用行動表現

2026財運大爆發！「3生肖」最有機會翻身變有錢

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

相關新聞

個性造英雄…「這些星座」創業比別人容易成功！巴菲特、黃仁勳、郭台銘上榜

雖然大家在創業的路上是公平的，每個人都有機會成功，但你知道有些星座天生就比別人多一點機會，可能是因為個性，也可能是因為自身的魅力，看看以下的例子。

其實你是「備胎」？看穿12星座渣男渣女…火象人間蒸發、水象訴苦才找你

有時候你覺得對方在跟你曖昧，殊不知他只是把你當備胎而已。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』你以為在曖昧，其實只是備胎｜12星座一次講清楚！有看有保佑🙏」，快來看看你的心儀對象的行為有沒有符合吧！請參考太陽、月亮星座。

2026太歲坐命宮！這生肖超有感「風險在身邊」車子誤點、小事鬧很大

2026丙午年，太歲星坐在「午」，正好落在生肖馬的命宮。紫微斗數 一點通 姚本軍 分享，太歲在命宮，2026年生肖馬的人會超級有感，不是單純凶，也不是單純吉，有點像是「把人生的音量旋鈕轉到最大」、「命運直接對你說話」。

哨子成絕響！正義感爆棚5星座「你不對我就要說」…曹西平水瓶座上榜

水瓶座的曹西平，在演藝圈幾十年，那個標誌性的哨子和直言不諱的性格，其實就是水瓶座最核心的樣貌：「我不一定要你喜歡我，但我一定要告訴你，這件事不對。」這種正義感，往往會讓身邊的人感到尷尬或不舒服，但在這個冷漠的年代，我們反而需要這種敢於管閒事的硬脾氣 。除了水瓶座，這四個星座的正義感也同樣爆表。

跨年不要光倒數！2026招財、轉運、求桃花密技「超簡單在家就能做」

馬上就要跨年了，迎向2026！跨年夜準備好「2026元現金」或「童軍繩」讓你旺財旺福ㄧ整年。

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

元月5日迎來倒數第2個節氣「小寒」，命理師柯柏成提醒，有別於過往的小寒沒沒無聞，今年狀況特別，體現劇烈變動值年卦「澤火革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。