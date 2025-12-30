2026太歲坐命宮！這生肖超有感「風險在身邊」車子誤點、小事鬧很大

2026丙午年，太歲星坐在「午」，正好落在生肖馬的命宮。紫微斗數 一點通 姚本軍 分享，太歲在命宮，2026年生肖馬的人會超級有感，不是單純凶，也不是單純吉，有點像是「把人生的音量旋鈕轉到最大」、「命運直接對你說話」。

老師說，這一年，屬馬的人註定無法低調，人生節奏超快，事情來得又快又猛，毫無緩衝。好事不會慢慢來，壞事也毫無徵兆，計畫趕不上變化，是生肖馬在丙午年常見狀態，一整年都在「動中生變」。

老師提醒，馬要特別要留意與移動、交通、行程相關的狀況，像車輛臨時故障、高鐵誤點、被迫改變路線，甚至行程中小驚嚇接連出現。馬不見得真出事，只是老天要提醒你「風險在身邊」。

2026年馬容易被聚焦名譽問題，「明明小事情，卻鬧很大」，可能馬一句無心之言、一個無心的態度，都容易被放大解讀，甚至引發誤會，看起來有點倒楣，但其實因為太歲年少了灰色地帶。

身體方面，馬2026年常見過勞問題，小意外、小傷、小毛病反覆出現，也是要提醒馬別再硬撐，正視身體狀態，該休息就休息。

老師表示，換個角度來看，太歲在命宮，也是「強制轉彎年」。那些你早已不適合、卻硬撐的狀態，在2026年終於被打斷，看似很倒楣，但其實也許不是壞事，這是太歲年老天爺用外力幫馬按下停止鍵。

代表藝人：小S、孫燕姿、濱崎步、成龍、黎明、林青霞

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

