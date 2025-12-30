快訊

跨年不要光倒數！2026招財、轉運、求桃花密技「超簡單在家就能做」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
2026年跨年示意圖。圖／AI生成
2026年跨年示意圖。圖／AI生成

馬上就要跨年了，迎向2026！跨年夜準備好「2026元現金」或「童軍繩」讓你旺財旺福ㄧ整年。

開財運大法：

在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。

愛情桃花轉運法：

在跨年前準備一張咖啡色色紙，在色紙裡畫一個圓，咖啡色為馬年開運色。原因為馬為咖啡色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。

健康轉運法：

想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

最簡易的方法：

2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。

小孟老師提醒，若比較貪心3個都要，請3個方法同時做，但建議做1個效果比較強。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

元月5日迎來倒數第2個節氣「小寒」，命理師柯柏成提醒,有別於過往的小寒沒沒無聞,今年狀況特別,體現劇烈變動值年卦「澤火革...

每日星座運勢／巨蟹情緒低落宜運動 幸運數字是9

2025-12-30牡羊座短評：過於強勢會讓人對你失去好感。【整體運】你對另一半表現得太過強勢、壓迫,容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重,對你的好感

2026財運大爆發！「3生肖」最有機會翻身變有錢

在新的一年裡,每個人的運勢都在改變,各方面都會有不同的成長與發揮,而有幾個生肖,在2026年,將有著財運起飛的大好運,能夠財源廣進,讓財庫變得更為豐厚飽滿,一起來看看是哪幾個生肖。

男朋友首選！脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 總用行動表現

在星座世界裡,有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。他們不輕易表露心情,反而用行動來展現個性,讓人感到安心可靠。「搜狐網」盤點三個脾氣最好的星座：處女座、摩羯座和天蠍座,看看他們如何成為理想伴侶。

唐綺陽星座運勢週報：雙子視危機為轉機、獅子工作成果亮眼、天秤感情魅力大增

本週受魔羯星群影響,大眾忙於除舊迎新,同時責任與壓力俱增,處事態度嚴肅,局勢受大企業及高層動向的影響,週五前水星射手,話題仍在海外及國際相關事務。週五水星進魔羯,思考溝通更務實,做事講究步驟,想要成功的意志更堅定。魔羯對分木星,出現兩派對立,不同價值觀的衝撞,易引起大眾不安全感。

