今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

元月5日迎來倒數第2個節氣「小寒」，命理師柯柏成提醒，有別於過往的小寒沒沒無聞，今年狀況特別，體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，應留意小寒宜忌之事，同時是開始進行年度總結與規畫的最佳時機，靜心思考明確新年方向。

柯柏成指出，小寒是24節氣當中倒數第二，與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣，通常落在每年1月5日或6日，而乙巳蛇年的小寒在農曆十一月十七，將在國曆2026年1月5日上午10時32分31秒交節氣。

由於，小寒前是冬至，小寒後又接著過年，使得小寒相對沒沒無聞，但今年狀況特別，不是暖冬也非寒冬，忽冷忽熱充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，因此這個小寒感受將特別明顯。

柯柏成因此根據古文經典提醒小寒宜忌之事，他表示，道家經典「淮南子‧時則訓」對小寒記載提及，季冬之月，招搖指丑，昏婁中，旦氐中……命有司大儺，旁磔，出土牛，以送寒氣。征鳥厲疾，乃畢行山川之祀，及帝之大臣、天地之神祇。

「大儺」是宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，由方相氏率領，清除舊歲的陰寒邪祟之氣，針對宮中平時不易清掃的角落，換作現代就是可以開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場，有些大型廢棄傢俱可以慢慢清理，不用等到除夕前一周。

柯柏成也說，俗諺「小寒時處二三九，天寒地凍冷到抖」，指小寒常處在「二九」、「三九」之間，民間可用艾草灸關元、足三裡等穴位以助陽氣，睡前熱水泡腳（加生薑、花椒）能驅寒活血，因此建議在這節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康。

此外，淮南子指導天子在小寒應配合水德，與大臣修訂法典，研討時令規畫來年，對照現代，建議宜穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，並開始進行年度總結與規畫的最佳時機，靜心思考，明確新年方向。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

