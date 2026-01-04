殺破狼週運勢／處女座桃花旺盛 1星座年終「讓人驚喜」

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，在很久沒穿的大衣口袋裡發現遺忘很久的千元大鈔，感覺很驚喜。某些白羊座則是今年年終獎金比預期來得高，喜出望外。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會因為一些事件，得到執法人員的幫助，很感謝人民公僕。某些白羊座則是與團體中的邊緣人有共同的興趣，成為好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚志業宮位，受到在家宅宮位的木星影響，職場有非常多麻煩的事務需要你裁決，但家庭也正值多事之秋，呈現蠟燭兩頭燒的狀態。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到火星、金星、太陽的影響，居住空間需要修繕，環境十分雜亂，必須要忍耐一陣子才能恢復原狀。某些白羊座家庭有許多問題要處理，常常需要在上班時間請假。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚遠行宮位，遠行會把每一天的時間排得很滿，盡量能遊覽許多知名景點，並品嚐當地的美食，不枉老遠出行一趟，感覺很滿足。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，自己一個人負責一個單位的業務，不需要和其他的同事相互配合，效率反而比較快。正在創業的金牛座，一個人肩負起各式各樣的雜務，增加了許多新技能。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的木星受到火星、金星、太陽影響，交通工具故障頻頻，需要換新車了。這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便是搭乘大眾運輸系統，也需特別注意安全。

人際關係方面，土星與海王星合相在人際關係宮位，會因為一些事件，發現週遭許多人都是酒肉朋友，不值得往來。某些金牛座購物、消費，常常上當受騙，而失去對人的信任感。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚財務宮位，尾牙會抽到為數不少的現金獎，但由於火星、金星、太陽受到木星影響，有些雙子座會被同事要求把獎金捐出來請客。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，一個人到生活機能較不方便的區域旅行，會產生一種難以言喻的成就感，也會愛上獨自旅行的感覺。某些雙子座則是酷愛征服難度高的山嶽，正在計劃挑戰某座高峰。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星合相在志業宮位，目前正在轉換跑道的撞牆期，嘗試了許多新型態的工作，都覺得發展性不高，但自己擅長的領域也陷入瓶頸，對於未來充滿迷惘。

健康運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。留意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。當心病毒感染，引發呼吸道、喉嚨發炎。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會認識很特別的朋友，他擁有特殊的知識與能力，可幫助你釐清自己無法解決的問題，某些巨蟹座則是每天跟ＡＩ對話，幾乎把人工智慧當成最好的朋友，無話不聊。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，尾牙抽獎會抽到小獎，是自己需要的東西，中獎的感覺很愉快。有投資習慣的巨蟹座，長期投資的標的，價值水漲船高，無形中累積很多資產。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星、金星、太陽，受到命宮的木星影響，有些白目的行為，惹得喜歡的人不太高興，雖然對方沒有把你封鎖掉，但有些訊息已讀不回，一段關係可能被自己毀掉。

學業運方面，海王星與土星合相在學業宮位，期末考試成績不理想，可能被當掉，對於目前的科系失去的興趣，會想轉換新的科系。某些巨蟹座跟指導者關係不佳，報告或論文一直無法受到肯定。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星與在志業宮位的天王星有良好連結，會與喜歡的人共同完成一件重要的企劃或作品，兩人關係因此更進一步。某些獅子座則是表現出一點佔有慾，讓情感對象覺得你在乎他。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚工作宮位，工作量暴增，同時常常有許多突發事件需要處理，每天都必須加班，容易因此過勞，會是十分辛苦的時期。

健康運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚健康宮位，火氣較大，容易嘴破或長痘痘，留意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，並要注意心血管方面的問題。

金錢運方面，海王星與土星合相在財務宮位，當心各種詐騙手法，個人資料不要隨意外流。有投資習慣的獅子座，目前資金都套牢在投資市場，必須要設下停損點，才不致於賠掉所有的資金。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星與在海外宮位的天王星有良好連結，會需要到海外出差，差旅待遇頗佳，還能快閃某些知名的打卡聖地。某些處女座在職場展現優秀的語言能力，讓許多人刮目相看。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會與許多海外人士交流，溝通順暢，相談甚歡。某些處女座會利用短暫的時間，快閃某個城市，只是想吃一道當地特有的美食。

本週須注意的部分

感情運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚戀愛宮位，受到木星影響，喜歡的人疑似有其他的追求者，會讓你感到不安。某些處女座則是桃花旺盛，同時有兩個以上的曖昧對象對你表示好感，卻沒有辦法投入到任何一段戀情中。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到火星、太陽、金星的影響，千萬不要試圖解決他人情感問題，容易公親變事主。某些處女座參與太多交際活動，會認識許多對你有好感的人士，疲於應付這些關係，而感到麻煩。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好。參加尾牙抽獎，可抽到讓你感到驚喜的禮品。有投資習慣的天秤座，投資標的最近一直上揚，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星相位良好，適當表現自己的佔有慾，喜歡的人會感受到你對他的心意。某些天秤座不惜任何代價，都要獲得偶像活動的門票，並收集各種週邊商品。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚家宅宮位，家庭成員有許多問題無法好好討論與溝通，經常發生爭執，居家不平靜。注意居住空間電器爐火的使用，同時小心門戶安全。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在家宅宮位的火星、金星、太陽影響，不論是職場、或是家庭都有許多雜務需要處理，蠟燭兩頭燒。某些天秤座則是為了工作，必須搬家或離家。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚旅遊宮位，旅遊行程十分緊湊，食宿也非常高級，會是一趟豐收之旅。某些天蠍座會以搭乘郵輪或觀光火車的方式旅行，享受全新的體驗。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，親人遇到一些麻煩，全家人會一起幫忙渡過難關。某些天蠍座會在此時整頓居住空間，斷捨離許多沒用的雜物，住宅可因此清爽許多。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星、金星、太陽受到木星影響，交通工具故障頻頻，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或搭乘大眾運輸系統通勤，皆需注意安全。

感情運方面，土星與海王星持續合相在戀愛宮位，曖昧對象對你的態度忽冷忽熱，自我感覺常常因此變得很差，雖然經常思考是否還要處在這種不對等的狀態中，一旦對方主動聯絡，自己又會再度淪陷。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，木星落在財務宮位，偏財運佳，尾牙參加抽獎可抽中價值不斐的禮品，不過木星受到金星、太陽、火星的影響，獎品可能不是你所需要的東西，會打折賣給需要的同事變現。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，遇到突發事件，危機處理得宜，化解許多麻煩的問題。某些射手座總能克服各種難關，將賦予的任務完成，深獲職場的同事信賴。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星與海王星呈現合相，居住空間十分雜亂，沒有時間好好整理，影響生活品質。某些射手座與親人關係不良，或是有家人長期生病，需要照顧，家庭氣氛低迷。

交通運方面，冥王星長期座落在交通宮位，每個月都可能接到各種違規罰單，或是牌照遭到吊銷，逐漸習慣使用大眾運輸系統通勤，不再使用汽機車代步，降低交通成本。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，除了固定薪資外，每個月會有一些兼職或接案的外快收入，儘管不是太多，但對於改善經濟狀況不無小補。某些摩羯座則是強迫自己存錢，讓自己有一定的積蓄，應付突發事件。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮的火星、金星、太陽影響，與情感對象的婚事因為許多因素，延遲辦理，使得對方對這段關係有些疑慮，關係變得較為緊繃。

健康運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。火氣較大，容易嘴破或長痘痘，留意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意心血管方面的問題。

工作運方面，土星與海王星合相在面試、考試宮位，面試新工作要當心遇到掛羊頭賣狗肉的企業，招攬人員進去從事非法的工作。某些摩羯座轉換跑道不順利，履歷投出去總是石沉大海，沒有任何消息。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會裝設最新型的家電，使得居住空間十分舒適。某些水瓶座則是巧妙善用每一個收納空間，到府拜訪的客人會覺得這樣的收納方式很先進。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星、火星、太陽影響，儘管現在的職業外在條件光鮮亮麗，卻覺得每天的生活重心都被工作綁死，萌生裸辭、想自由生活的想法。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，收入與支出難以平衡，很多錢都不知花到哪去了，無法有積蓄。某些水瓶座的收入不穩定，經常處在生活拮据的狀態。

健康運方面，火星、金星、太陽、水星齊聚心靈宮位，睡眠狀況不良，常常失眠或作噩夢，使得白天精神昏昏沈沈。某些水瓶座最近情緒較為焦慮、緊繃，需注意身心靈方面的健康。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，火星、金星、太陽、水星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，每天會跟不同領域的朋友交流，其中會有些人對你表達好感。某些雙魚座在社群媒體發表的影片作品受很多人關注。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會因為想品嚐某種食物，而快閃一個小鎮，滿足了味蕾後就回家。某些雙魚座則是會隨興地到附近的城市遊覽，到最近很紅的景點朝聖打卡。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星、火星、太陽的能量影響，同時會有兩個以上的對象對你表示好感，但要當心被爛桃花纏上。某些雙魚座喜歡的人似乎有其他的曖昧對象，戀情被第三者介入。

健康運方面，土星與海王星合相在命宮，罹患了慢性疾病，可能要花一輩子的時間與它共存。注意骨頭、牙齒、皮膚方面的小問題，背後隱藏著嚴重的疾患。精神狀況較為抑鬱，注意身心靈的平衡與健康。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】