唐綺陽星座運勢週報：雙子視危機為轉機、獅子工作成果亮眼、天秤感情魅力大增

在生活中，我們通常認為脾氣暴躁或愛發火的人最容易傷害他人。但其實，真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。這種不動聲色的態度，能比怒火更具殺傷力。「搜狐網」指出，天秤座、水瓶座與摩羯座就是這類既低調又讓人感到難以接近的人，他們在無意識中就能讓身邊的人感到深深的疏離。

2025-12-27 12:04